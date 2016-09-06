〈寵物萬萬歲〉毛孩子就醫 糾紛難解
文／王錦萍
王小姐的貓送進動物醫院，一開始院方說是脫臼，隔一段時間回診卻又說是骨折，需要住院，前後治療下來花了數萬元醫療費用，貓咪的狀況卻愈來愈糟，王小姐認為醫院太沒良心。
她找上動保處想申訴，得到的答覆卻是只能找消保會來協調這種消費糾紛，王小姐感到不可思議，這隻貓是她的毛孩子、是有生命的家人，怎麼會以無生命的「商品」觀點，用消費糾紛的角度來處理呢？
另一位李先生的狗有心臟病，獸醫師已經說明吃藥之後可能會造成腎臟的指數升高，所以要定時回診，但是李先生愛狗心切，吃了第一家的藥又改去另一家獸醫院，被診治出愛狗腎臟出了狀況需要緊急治療，李先生卻認為是先前的醫院有疏失……
醫療糾紛不只會發生在人的身上，近來毛孩子及其家長的權利意識升高，關於動物的醫療糾紛時有所聞，「難道最後都只能默默接受，或者吵架之後賠錢了事？」難道沒有一套可以依循的準則或公正第三方的仲裁，讓獸醫師和毛孩子的家長在有疑慮的時候不致那麼孤單？
〈別慌別忙〉醫療有憑有據 減少爭議
新北市動保處處長陳淵泉表示，依目前現行的制度，動保處的確只能請獸醫師公會或消保官進行協調；而愛心動物醫院院長許志全則說，這樣的協調會並未強制規定參加，如果毛孩子的主人「一定要個答案」，那就是走法院，進入司法程序。
冗長繁瑣的司法程序的確不會是一般人樂意選擇的方式，曾經成功推動50萬人連署修改動保法的台灣樹人會李建明認為，應該針對制度面和法規去改良，符合現代社會的需要才對，例如在制度面推動寵物的全面登記、合理管制寵物繁殖業、強化飼主責任、建立寵物服務業管理規範，甚至思考寵物健保的可能性等。
許志全也提出，其實許多醫療糾紛的起因經常來自溝通上的誤會，例如在照X光之前，獸醫師的目測判斷，跟照完X光之後的判斷可能略有不同，如果醫病關係無法建立在信任之上，往往就不能全盤聽見獸醫師的完整說明，「碰到主人過度緊張而產生醫療過程就出現劍拔弩張的案例，到後來，獸醫師很容易做防衛性的診斷治療以求自保了。」
許志全建議有養寵物的主人不妨彼此多多交流，哪些動物醫院的設備儀器較完善，開藥打針都以科學數據為依歸，治療過程中的醫病雙方較能溝通無礙，彼此感到信任，相信在飼主之間訊息流通的情況之下，對消除無謂的焦慮也有幫助。
「獸醫師是否能多一點耐心，多花一點時間去好好說明毛孩子的情況，主人能否在心急之下還能聽完整醫生的說明，」許志全說：「就跟人去看病的過程一樣，獸醫師要有耐心，寵物的家屬則需要冷靜、專心。」
〈專家建議1〉飼養前 準備要做好
既然決定要養毛小孩，李建明建議飼主平常有些準備就應該事先做好：
‧要養毛小孩之前先做功課，收集該寵物的習性以及飼養的相關資訊與知識。
‧了解居家、外出的注意事項並確實做到，做好生活照顧的責任。
‧平時要去搜查、了解充足的健康資訊。
‧存幾個口碑佳的獸醫院做為口袋名單。
‧需要看獸醫時，先上網查詢該獸醫院的評價。
‧如果遇到重大情形，如需要開刀或住院等，不妨多詢問幾家醫院的意見，以避免後續糾紛困擾。
〈專家建議2〉飼養後 觀察要細心
貓狗不會講話，身體不舒服有時不易發現，需要主人細心觀察。
為毛孩子的健康狀況做記錄吧，可靠的紀錄可以幫助獸醫師更快速準確地下判斷。許志全提供幾點做為觀察毛孩子的參考方向：
‧吃飯食慾：時間到了，叫牠吃飯牠不來，食慾變差。
‧如廁是否異常：蹲貓砂頻率增加或上廁所上了半天。
‧精神萎靡：主人回家，狗狗沒像平常一樣出來迎接。
‧日常表現是否異常：抱牠時突然哀叫一聲。
‧症狀：走路不平衡、嘔吐、拉肚子。
如果發現不對勁了，還是盡快送醫吧。
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