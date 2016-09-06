〈愛情應援團〉初戀 也可能不美麗

2016-09-06

文／東也

很多人的初戀是來自年幼的學生時期，在國中或國小就有交往的對象，兩人小手拉小手，談一場青澀的愛情。有趣的是，到了步入結婚禮堂的那一刻，身旁的人，往往不是當年的初戀對象。

這算不算是命運的捉弄呢？當年的青梅竹馬，往往會隨著歲月的增長而分離，事實上，這絕對是常態！人會慢慢成熟，對事情的角度也因見識增長，產生了不同的視野。小時候所喜歡的對象，由於自己涉世未深，會對那位白馬王子懷抱眾多美好的幻想，到了適婚年齡，你就會發現到，對於當初那位心儀的人，自己恐怕向他撲了太多脂粉，若用現在務實的標準來看待，就會覺得他其實沒有那麼美好。

換個角度來看，若法律規定，每個人一輩子只能有一次戀愛機會，從小學就在一起的情侶未來必須結婚，不得用任何藉口推辭，相信沒有人可以接受。這也代表了，初戀情人變成終身伴侶，未必是幸福的，因為無論男女，從年輕到老，只認識一位異性，沒有機會和別人交往，相對而言也少了比較的樂趣，像是哪個男生比較體貼溫柔，或是哪個男生的甜言蜜語說得特別動聽，這種在情場闖蕩的真實感受，不是那些從小愛到老都是同一個人的人所能體會到的。

初戀或許會帶來傷痛，結局可能不美麗，不過，一切都會雲淡風輕，就算結果不盡人意，也帶來了成長的力量。很多人都是從初戀的過程中吸取經驗和智慧，讓自己變得更有魅力。並非每一段戀情，都有美好的結局，不過，這就是人生，當你擁著枕邊人，回想過去，那些曾經在你心中泛起陣陣漣漪的情人，面容或許已經模糊，但也豐厚了你的生命，成為不可抹滅的印記。