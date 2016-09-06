〈那些年那些事〉祝你幸福 也不幸福

2016-09-06

文／朵茉

猶記得剛分手時，悲痛欲絕，只想詛咒那該死的負心漢斷子絕孫、直下十八層地獄，可惡的小三則是等著品嘗比老娘更痛苦十輩的報應！懷著這樣的負面情緒，一眨眼也過了將近十年，差不多相當於我們交往的時日了，愛情長跑完，跟著愛情長恨，想來我也是個感情偏執狂啊！

回頭想想，愛情跑了十年，期間早已悄悄變質，只是自己感覺遲鈍，沒發現手中的美食早已過期發酸，人家都嫌餿了、不要了，換了一個更新鮮的了，我還緊緊藏著當寶。人家早以用假日行蹤不明暗示我了，我自己不解劈腿之情，要怪誰呢？

如今這段愛情長恨歌，也在心中如吟唱咒歌般誦唸了將近十年，這忿恨之情難道都沒有起變化嗎？嗯，經過歲月的沖洗稀釋，怨念的強度的確大幅降低，因為生活太忙，沒空去咒唸，因為工作太累，沒體力去詛罵，想來時間就是用這方式來讓人療傷的吧！畢竟日子還是要過，工作還是要做，世界依舊推著你前進，不容你原地神傷浪費社會資源。

但不罵了、不詛咒了，不代表不怨了！偶爾想起當年，總還是會心心念念、氣氣罵罵，―邊想念斯人，一邊暗罵還我青春年華來！只是這時候，愛已不是愛，更多成分是想念一個曾經的好朋友；而恨也不是恨了，嚴格說起來，算是還在生氣吧！生氣總比恨程度上輕多了！

能不氣嗎？十年青春付諸流水，比把錢丟進水裡還要無聲無息，就沒了！只能說，我把青春換回憶，換了一些酸甜苦辣澀五味兼具的回憶。要說與眾不同嘛，我想普天之下，有此被劈經驗的人大概也為數眾多，不只我一人吧？同是天涯淪落人，到處都有愛情傻子，情傷之怒跟著消解許多。

俗話說得好，放過他就是放過自己，退一步海闊天空，想不開，世界是黑白的，想得開，世界是彩色的，但不管怎麼說，就算不恨了，還是不願原諒他，即使是十年後的今日，還是只想對他說聲：「祝你幸福，也不幸福！」前男友，抱歉了，哪能讓你在我心裡這麼好過？唯有把你往壞處想，我才開心啊！