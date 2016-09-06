〈那些年那些事〉祝你幸福 也不幸福
文／朵茉
猶記得剛分手時，悲痛欲絕，只想詛咒那該死的負心漢斷子絕孫、直下十八層地獄，可惡的小三則是等著品嘗比老娘更痛苦十輩的報應！懷著這樣的負面情緒，一眨眼也過了將近十年，差不多相當於我們交往的時日了，愛情長跑完，跟著愛情長恨，想來我也是個感情偏執狂啊！
回頭想想，愛情跑了十年，期間早已悄悄變質，只是自己感覺遲鈍，沒發現手中的美食早已過期發酸，人家都嫌餿了、不要了，換了一個更新鮮的了，我還緊緊藏著當寶。人家早以用假日行蹤不明暗示我了，我自己不解劈腿之情，要怪誰呢？
如今這段愛情長恨歌，也在心中如吟唱咒歌般誦唸了將近十年，這忿恨之情難道都沒有起變化嗎？嗯，經過歲月的沖洗稀釋，怨念的強度的確大幅降低，因為生活太忙，沒空去咒唸，因為工作太累，沒體力去詛罵，想來時間就是用這方式來讓人療傷的吧！畢竟日子還是要過，工作還是要做，世界依舊推著你前進，不容你原地神傷浪費社會資源。
但不罵了、不詛咒了，不代表不怨了！偶爾想起當年，總還是會心心念念、氣氣罵罵，―邊想念斯人，一邊暗罵還我青春年華來！只是這時候，愛已不是愛，更多成分是想念一個曾經的好朋友；而恨也不是恨了，嚴格說起來，算是還在生氣吧！生氣總比恨程度上輕多了！
能不氣嗎？十年青春付諸流水，比把錢丟進水裡還要無聲無息，就沒了！只能說，我把青春換回憶，換了一些酸甜苦辣澀五味兼具的回憶。要說與眾不同嘛，我想普天之下，有此被劈經驗的人大概也為數眾多，不只我一人吧？同是天涯淪落人，到處都有愛情傻子，情傷之怒跟著消解許多。
俗話說得好，放過他就是放過自己，退一步海闊天空，想不開，世界是黑白的，想得開，世界是彩色的，但不管怎麼說，就算不恨了，還是不願原諒他，即使是十年後的今日，還是只想對他說聲：「祝你幸福，也不幸福！」前男友，抱歉了，哪能讓你在我心裡這麼好過？唯有把你往壞處想，我才開心啊！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 吳志揚：富邦接手犀牛 9月底前定案
- 田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
- 探究課程設計 明正國中全國優選
- 馬英九一句話 泳渡擬年辦3場
- 台日雙獅會有料 可望加碼交流賽
- 舒淇新婚馮德倫 忙拍戲沒空做人
- 美譴責 北韓射飛彈構成海空安全威脅
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 《健康充電站》母乳哺餵衛教講座
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan, Holy See have an ‘alliance of love’: vice president
- 從退學生到研究生 正妹人生逆轉勝
- 紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
- 收中秋禮逾3千 政風處：須報備
- 台大竹北分部整體規劃 教部通過
- 跨國黑鮪保育會議研訂未來總可捕量
- 蘋果補稅145億美元 容克：非針對美國
- 徐振能接掌雲管處 擬開放水晶教堂
- 戴活動假牙話說不清 53歲港商出現症候群
- 中秋好「食」光 分享月餅、烤肉保健康
- 中國天馬微、元太簽署專利授權
- 險惡！ 艾希頓不讓愛女進演藝圈
- D奶寫真女王堆肥 腰間肉搶鏡
- 設計師教原風服飾 培訓原民手作
- 阿富汗首都接連3爆炸 至少24死、91傷
- 妄想齊人福 保全反遭少女賴性侵
- 超越奢華頂級皮件 Moynat首度進駐台北
- 「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會
- 09/06 各報重點新聞一覽
- 《壓力太大》通宵加班工程師墜樓輕生
- 10處社宅5處統包 議員憂易生弊端
- 產銷履歷加持 鹿北玉米賣好價
- 王心凌34歲 姚元浩陪夢幻慶生
- 進軍立法會 最年輕羅冠聰出身學運戰將
- 威力彩頭獎連3摃
- 美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強
- 進軍立法會 得票王朱凱迪力倡民主自決
- 一次動3種刀還能投 羅錦龍︰10％的奇蹟 感謝主
標題：〈那些年那些事〉祝你幸福 也不幸福
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email