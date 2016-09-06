〈單身拼圖〉生死關頭的愛情考驗
文／喬思琳
愛人在交往時，常會遇到所謂的困惑期，那就是：「我們倆真的適合嗎？」我覺得如果那麼不確定的話，找個國家一起去旅行，當兩人離開彼此的舒適區，在他鄉異地遇到各種挑戰和問題時，你就會看清對方的抗壓性，光是這些狀況就可以提供很多兩人到底適不適合的線索了。
幾年前我和母親大人及老姐一起去印度玩，由於當地飽受停電之苦，導遊再三叮嚀：「印度很容易斷電，但通常二、三分鐘就會恢復正常。」但真的到了當地，才真正體會到斷電是印度人生活的一部分，當我們住在一家很詩意的飯店時，一起搭乘老舊電梯，只聽到電梯內的美國男子跟女朋友抱怨：「計程車司機少找一百塊盧比。」
話還沒說完，電梯突然停止轉動，現場一片漆黑，讓人覺得害怕，「死了！死了！怎麼辦？」我的母親大人快哭出來了。電梯中唯一的男人，也是那位美國老展現英雄氣概：「大家冷靜，有人有帶手電筒嗎？」老姐鎮靜地找出iPhone，微弱的手機光線讓人勉強找到警急按鈕。「電梯是卡在一樓到二樓間，萬一掉下去應該摔不死的。」我心中暗想，不過空氣愈來愈悶，「死亡」這兩個字浮現在我的腦海，雖然害怕，但是我覺得還好有家人在一起。
這個時候，美國女郎歇斯底里地對男友尖叫：「都是你，說甚麼這是婚前的浪漫之旅，我一點都不想來，我恨死這個地方了，我們要死翹翹了！」
我咬住下唇忍住不要笑出聲，還不到幾分鐘，習以為常的工作人員把電梯打開，只見美國情侶默默離開現場，我們異口同聲歡呼：「太好了，明天可以活著去看泰姬瑪哈陵了。」
隔天在餐廳遇到這對情侶，他們坐在餐桌完全不看對方，看到我時，則是露出尷尬的表情，男人原本要給女方浪漫的旅行經驗，沒想到變得荒腔走板，我心中暗想，如果當時女人很肉麻地跟男友說：「不管怎樣，還好有你在這兒。」也許就可以改變整個局勢，但是人在生死關頭的時刻，會流露出內心最真實原始的感受，愛情禁不禁得起考驗，答案都在此了。
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標題：〈單身拼圖〉生死關頭的愛情考驗
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