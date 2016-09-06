〈愛情隨堂考〉親愛的 為何不想婚？
文／佛洛阿德
這年頭經濟不景氣，錢難賺，沒有麵包哪敢奢談結婚成家？加上個人主義盛行等多重因素，導致社會上的恐婚族人口爆增。你的情人是否想和你步入結婚禮堂？還是恐婚症頭很嚴重？今天測驗結果見真章。
〈START〉
Q1.情人經常讚美你，也很會哄你開心?
A.YES→前往Q3 B.NO→前往Q2
Q2.戀人想一個人獨處時，任憑你怎麼撒嬌，他還是會堅持你別在身邊亂?
A.YES→前往Q5 B.NO→前往Q8
Q3.情人口拙，看他的臉色和語氣就知道他是否有講實話?
A.YES→前往Q4 B.NO→前往Q6
Q4.你們吵架之後，多半都是你先拉下臉求和?
A.YES→前往Q7 B.NO→前往Q11
Q5.他與上司的關係還不錯，在職場有發揮空間?
A.YES→前往Q10 B.NO→前往Q9
Q6.他個性較為嚴謹，很少開玩笑?
A.YES→前往Q11 B.NO→前往Q8
Q7.每當你有心事，他都會放下其他事情，專心傾聽你倒垃圾?
A.YES→前往Q10 B.NO→前往Q9
Q8.他很少跟你提到家人的事情?
A.YES→前往Q12 B.NO→前往Q13
Q9.他常麻煩你拿送洗衣物或代繳帳單等事情?
A.YES→前往Q12 B.NO→前往Q13
Q10.他是一根腸子通到底的人，經常口無遮攔亂放炮?
A.YES→前往Q14 B.NO→前往Q15
Q11.他沒耐心對待親友的小孩，覺得他們太過吵鬧，避之唯恐不及?
A.YES→前往Q14 B.NO→前往Q15
Q12.要是他生你氣時，一定會當場挑明吵個夠，完全不想忍住?
A.YES→B型 B.NO→C型
Q13.他有將個人財務狀況告訴你，讓你知道他的存款數字?
A.YES→D型 B.NO→A型
Q14.每當他遇到家庭或是工作上的困難，他會找你討論，聽聽你的意見?
A.YES→C型 B.NO→B型
Q15.他是按照計畫行事的人，曾主動跟你討論過將來結婚的事情?
A.YES→A型 B.NO→D型
〈評分方式〉
Ａ型的他 恐婚指數：★☆☆☆☆
他是個老實人，對待戀人誠心為上，不愛玩花招，戀愛都是以結婚為前提交往，交往一段時期，透過觀察覺得不適合結婚的對象，他會主動喊卡，但要是認為你符合他心目中理想伴侶的標準，便會開始動腦盤算日後結婚計畫，開始自動自發儲存購屋與婚禮基金，等到時機成熟，他將向你提出結婚要求，期待共結連理，攜手邁向下半場人生。
B型的他 恐婚指數：★★★★★
他的個性我行我素，與你談戀愛，他最愛的人並不是你，而是他自己，他有著嚴重恐婚症，認為婚姻是讓人失去自由的可怕枷鎖，所以他能閃則閃，你若想逼婚，他通常會選擇分手。即使哪天他選擇結婚，也絕不會是因為「昏」了頭，而是打算將婚姻現實責任交給事前精明挑選出的能夠配合他的對象，讓伴侶扛下家務責任，他樂得繼續自由自在。
C型的他 恐婚指數：★★☆☆☆
這類情人已將你視為未來的結婚對象，之所以還沒開口求婚，主要原因是基於經濟考量，因為富有責任感的他，認為愛情需要麵包當靠山，總是希望經濟基礎更加穩固後再成家，目前你如果想早點與他結婚，建議可以採取主動，表明一起為家庭打拚的意願，他會欣然接受。
D型的他 恐婚指數：★★★☆☆
這類情人個性溫厚良善，是不錯的結婚對象，他其實想結婚，缺點是想太多，尤其是終身大事，他的思路更是陷入九彎十八拐，擔憂經濟與婚後相處種種問題，愈想愈怕，因此猶豫不決，需要你經常替他打強心針，逐步消除他腦袋裡的疑慮，建立你們共組家庭的安全感，兩人攜手走入結婚禮堂將指日可待。
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