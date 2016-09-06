【愛讀書】 《散步在傳奇裡》

2016-09-06

果子離著，群星文化出版

果子離（1959-）耽於閱讀之樂，亦不吝於分享，寫起書評，帶有一種溫實敦厚的口吻，無論世事如何兜轉，將人心綁縛，信手拈書，便能開闊出心靈的自由沃野，用「散步」的節奏在文字世界中安身。文字的信徒如他，看待「閱讀」茲事，更是回歸本質，其將文學視如城市中的「公園綠地」，看似無法發揮最大效益，卻最能陶冶與淨化心性，但若偏執推高而成「唯文學論」者，也會造成某種傾斜，故閱讀不能偏廢一方，因此閱覽疆野博廣，齊一對待任何類型的書寫，從漫畫、科幻、歷史、武俠、影評，到純文學新詩小說，無一不閱。而書中所敘不僅抒發一己心得與開卷感想，對書市觀察饒有見地，對其寶愛的作家，亦多有描摹。書後收錄與作家瞿欣怡、出版人陳夏民對談，彼此交出對閱讀的看法與心目中的「傳奇」書單，珠璣滿盤，於焉瞧見一名「讀癡」最虔敬的心跡：不受框架所限，方能真正享受閱讀滋味，只要不是以「文字」使壞、散播不實，無論雅俗皆該珍而重之。（滿室楓聲）