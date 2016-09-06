2016-09-06

◎蔡琳森

此生都在生鐵打的鋤上

採收番紅花

柱頭的豔色

手經常是掊著土的

且無須替它們命名

無須教它們簇擁相同的姓

土地於他不過一座

歪傾的天平

傾向溝圳，傾向伏月底

．

平穩那是多艱困的事啊

晝時，他偕妻在濁溪畔整地

以掌上的厚繭

反覆打探卵石的硬道理

對他而言一切不言自明

失去的稻穀回返

變成一幢柴屋，矗在畝間

變成一只空的陶甕，倚在牆角

與待整割的稻仔尾相仿

它們也都是計時器

．

他在屋裡守夜，他釀他的梅酒

用掘來的刺薯蕷

換取幾盞五瓦的小燈

接上電，懸在眼底

垂暮的田園風光自此建立