〈圖像心職場〉專案期限步步進逼，該如何是好？
文／汪士瑋（諮商心理師、企業講師）
到今天為止，今年的工作天只剩八十幾天了！如果再扣掉休假，今年的工作時間其實所剩無幾。面對年底績效考評、專案期限的倒數狀況，你會做什麼樣的因應與準備呢？
測驗開始：
下圖的場景中，氣象主播正在播報颱風逼近的消息。圖中有六位主角，他們聽到颱風消息時各自有不同的反應。請你從圖1到圖6裡，依照直覺選出最像你的人物反應。這個人物，代表面臨專案期限時，你可能會有的反應。你也可以參考圖片說明中的建議，了解面對期限時，自己可以進行調整的方法。
圖1：你對於時間與情境的變化，不但做好準備，也能夠兼顧與考慮到團隊成員的需要。對你來說，時間與績效的掌握並不是困難的事，你不但能做好自己的事情，還能兼顧團隊成員的需求，跟你合作是很棒的事情呢。
轉念思維：你習慣直接出手就把事情做了，不過有時可以讓團隊的成員一起參與行動，大家集思廣益，雖然看似會花比較多的時間，但是團隊成員會更有參與感，也能交流彼此的經驗唷！
圖2：比起專案，你更在乎當下自己想做的事情，做事隨性，習慣最後一秒鐘衝刺。對於期限，你如果不是太有信心，就是忘了今天幾號，感覺期限還在很久以後呀……
轉念思維：從外人的角度看起來，你對於工作顯得沒那麼在意。建議你試著找找，在工作裡面有沒有比較喜歡、願意參與的部份，不妨多投入一點熱情唷！
圖3：你是個很有責任感的人，不但會提前將事情做完，還會防微杜漸，對可能發生的風險，事前做好盤點與防護，確保專案成果的達成。
轉念思維：有些事情你默默做，別人也不一定知道。長期累積下來會有點孤單呀。不過你已經做得很好了，建議你，在目標與責任以外，也要學習適度放鬆，不要太過緊繃唷！
圖4：你對於新的資訊想要一探究竟，以至於手邊的工作常常被打斷。心裡對於專案的期限有些七上八下，想試著先弄清楚現在的狀況，再看看如何調整。
轉念思維：專案執行當中，能夠掌握新的訊息是很重要的。但是過多的訊息，會讓人被海量資訊淹沒，反而造成壓力與茫然。不妨改變一下資訊取得的方式，「注意力」也是個「有限資源」，需要你好好保護唷！
圖5：你經常在團隊中扮演跟隨者的角色，對於即將來臨的期限，你顯得有些緊張，希望跟身邊的伙伴，一起討論與面對這些新的訊息。
轉念思維：有人可以支援很好，如果沒人支援，你就是自己的最佳幫手喲！想想看，是不是有些專案你曾經執行過，已經有些經驗呢？試著先深呼吸，讓自己沉澱一下，想想自己可以怎麼做，再去找人討論，也許會有不一樣的經驗唷！
圖6：你很有主見，不管刮風下雨，都不會影響你完成任務的決心。即使專案期限前出現各種狀況，你會思考相關的環節，準備好周全的備案，確保使命必達。
轉念思維：做起事來氣勢驚人的你，對於擋在目標前的阻礙，有時可能會不計成本，不留情面。不過事情的解決方式並不只一種，有時不妨換個方式，拿捏一下做人與做事的比重，對專案的推動說不定會更省力唷！
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