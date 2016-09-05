鳳迷大團結 鳳飛飛回憶展在桃園
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區馬祖新村的桃園光影電影館，即日起至10月16日展出「一道彩虹：鳳飛飛」回憶展，昨天舉辦分享茶會，邀請台灣歌謠讀書會（鳳學讀書會）故事分享及鳳飛飛經典歌曲演唱，鳳迷們對鳳飛飛的深厚愛慕數十年來始終如一，在歌聲及眾多鳳迷珍藏的回憶點滴中，重新感受鳳姐的溫暖及感動。
本名林秋鸞的「帽子歌后」鳳飛飛，西元1953年8月20生於桃園大溪，2012年初驟逝也安葬在故鄉。
桃園市長鄭文燦參加分享會表示，如果鄧麗君是「軍中情人」，那鳳飛飛就是「國民天后」。鳳飛飛在台灣歌謠發展史上具有獨特意義，60年代，台灣正值經濟起飛時期，她的歌聲安慰了許多工廠員工的心靈，現代人從她的歌曲，也能看見當時台灣社會的縮影，鄭文燦認為，每個人生命都是一道彩虹，都是自己人生的追夢者，也都會有掌聲響起的時刻。
鄭文燦還加碼透露，被稱為台灣民謠之父的鄧雨賢，在1920到1930年代創作許多膾炙人口歌曲，包括「雨夜花」、「望春風」等歌曲，市府會積極保留許多音樂資產，「鄧雨賢台灣音樂紀念館」即將動土，市府也規畫成立「鳳飛飛音樂紀念館」，讓更多人認識與了解鳳飛飛的輝煌人生，繼續撫慰人們的心靈。
市府文化局長莊秀美也說，每年8月20日鳳飛飛的生都要舉辦紀念活動，讓鳳迷們雀躍不已。
鳳飛飛回憶展透過台灣歌謠讀書會成員收藏的珍貴文物，以不同的面向回味台灣人的傳奇天后，展出鳳飛飛一系列的電影劇照、黑膠唱片、報章雜誌、樂譜等，更有鳳飛飛於歌林時期拍攝的一系列廣告影片。
桃園光影電影館也放映鳳飛飛從影的大銀幕作品，包括《春寒》、《就是溜溜的她》、《風兒踢踏踩》等3部由鳳飛飛主演的電影，以及多部鳳飛飛演唱主題曲的瓊瑤電影。
桃園光影電影館開放時間為下午1時至晚上9時，逢週一休館，更多活動訊息可上facebook粉絲團搜尋「桃園光影」。
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