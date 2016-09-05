淡水福爾摩莎國際詩歌節 詩成通往世界之橋

2016-09-05

〔記者楊媛婷／台北報導〕曾任國藝會董事長的詩人李魁賢，身兼世界詩人運動組織（PPdM）台灣大使暨亞洲副會，今年再度與「PPdM」合作，舉辦「2016淡水福爾摩莎國際詩歌節」，邀請世界各國30多名知名詩人，以詩為台灣和世界搭起文化交流橋梁。

去年首度在台南舉辦「福爾摩莎國際詩歌節」獲得外國詩人熱烈迴響後，李魁賢再度發揮在世界詩壇的號召力，首度在故鄉淡水舉辦「淡水福爾摩莎國際詩歌節」，以一連20天的詩歌節，讀詩、譯詩，以及多場學術交流論壇等，和來自各國的重量級詩人跨國文學交流與合作。

「台灣在國際備受打壓，中共連文學交流也不放過。」台灣文學國際交流協會會長凃妙沂指出，李魁賢曾入圍諾貝爾文學獎3次，國際文壇名聲斐然的詩人心繫母土，念茲在茲的就是想透過文學讓台灣發聲，她透露成立有11年、全球詩人會員近萬名的PPdM，當初邀請李魁賢加入時，「李魁賢堅持台灣就是台灣，若將台灣列為中國的一部分，就不願參加！」

凃妙沂表示，在李魁賢的堅持以及該組織對台灣在國際困境的理解下，PPdM是世界少數將台灣與中國分開的文學組織，甚至在李魁賢致力翻譯各國詩作，以個人影響力鞏固台灣和世界各國的文學邦交之際，今年再度來台參與詩歌節的哥倫比亞詩人馬里奧．馬索（Mario Mathor），去年就曾邀請在巴拿馬進修的台灣學子，赴該國介紹台灣，「李魁賢用詩歌幫台灣文學鋪一條通往世界的路」，她指出李魁賢的用心，讓日本反核詩人森井香衣、馬里奧．馬索都特別自費二度參與，PPdM美洲副會長、薩爾瓦多詩人歐斯卡．雷涅．貝尼帖（Oscar René Benítez）也專程出席。

本屆淡水福爾摩莎國際詩歌節不只日前舉辦集結8本女詩人詩集的「含笑詩叢」新書發表會，也特別頒發給孟加拉詩人阿米紐．拉赫曼（Aminur Rahman）、森井香衣、馬里奧．馬索「國際交流貢獻獎」，表彰他們對台灣翻譯交流的貢獻，凃妙沂強調，會繼續致力於推廣國外詩人在台翻譯出版的詩集，並購書贈送予學者、文學館、圖書館典藏，「讓世界文壇重要的詩作能夠被閱讀、研究、收藏。」

「2016淡水福爾摩沙國際詩歌節」即日起至20日在淡水舉辦，詳細活動可洽；「2016 淡水福爾摩莎國際詩歌節」臉書粉絲頁。