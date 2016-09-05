〈徵文啟事〉我選的洗衣劑

2016-09-05

寶可夢遊戲瘋迷全台，甚至還有爸媽帶著孩子一起抓，如今開學了，這下該如何是好？

寶可夢遊戲在台灣開放時，正好是暑假期間，因此無論是哪裡、時間從早到晚，都可見一群群的玩家，反正放假期間，孩子的時間多的是，瘋玩抓寶，家長可能睜一眼閉一眼，甚至與孩子同樂，如今開學了，一切生活都得上軌道了，但假期時抓寶抓得太high，孩子開學後有沒有什麼後遺症啊？或是很自制地收心到課業上？家長有何因應之道呢？

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