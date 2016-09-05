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〈活動看板〉親恩教育獎學金申請

2016-09-05

台北北區扶輪社為了獎助清寒大專院校學生，特設立了「親恩教育獎學金」，凡家境清寒之大專院校新生或在學學生，而以父母雙亡、單亡、單親、家逢變故而貧困者為優先獎助對象。

申請者限台北市、新北市所在地，公私立大學、技術學院、專科學校（二年制）新生或在學學生（專科五年制四年級、五年級）。博士班、碩士班學生及僑生不適用本辦法。

在學學生操行甲等及學業成績平均75分以上（無不及格科目）（註：如有特殊情況，個案辦理）新生憑入學通知及註冊單。每名每年新台幣10萬元，分二學期發給。

有需要的學生可向各大專院校申請。

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