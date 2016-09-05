〈這時節的吃〉石斑魚美味 履歷掛保證

2016-09-05

文／魏伶如

石斑魚的肉質Q彈、鮮美，屬高單價魚種，一直以來也算外銷明星魚種，但受到外銷市場逐年減少，今年農委會漁業署特別推動產銷履歷認證，希望帶動國內銷售，「從產地到餐桌」讓大家能品嘗到美味又安心，也間接支持漁民。

福華餐廳中菜總主廚蔡清南表示，由於石斑魚本身就很鮮美，一般家庭在烹調時，其實不用過多的調味，清蒸最能吃出它的美味，要注意的就是蒸魚的時間要拿捏好，以一條一斤一整隻的魚下去蒸的話，大約需12～15分，如果是已經片開的魚片，大概5～7分鐘即可。

石斑魚由於肉質厚實，即使片開來煎，也不用怕肉質散開不好處理，對於家中有孩子的家庭來說，西式魚片的做法也很適合，先將魚片用鹽、胡椒調味後，利用不沾鍋倒少許油，以小火慢慢煎上色，起鍋前淋點檸檬汁就很好吃了，或是再搭配其他配料；如果想要沾點麵粉再煎，切記只能沾上薄薄一層，以免浪費了好食材。

國產優質石斑魚從現在到九月底，在各大漁會都有團購優惠，台北福華飯店也有推出「石斑魚美食季」，大廚的手藝讓大家不動手也能品嘗美味。