〈折翼少年〉看見自己的好
2016-09-05
文／王錦萍
他們是一群重刑犯以及使用二級毒品所組成的一班學生，涉及刑事，有人身上背著好幾條案子，進來的原因不同，相同的是他們都還未成年，都只是孩子。
成長過程居然遇上如此重大的難關，世界幾乎要崩解，像是轉大人的過程轉不過去，心靈被扭著憋著，夾著痛苦難捱，有人為判決焦慮不已、有人想家而難忍煎熬、有人深深懊悔為何要在這裡面度過生命，前程黯淡，產生巨大的自我懷疑，不由自主地往黑暗深淵一步一步走進去。
那天，幾個老師讓孩子先放下煩心的一切，專注投入在課堂上，請他們「說說自己的優點」。
在所犯的重大錯誤底下，關在裡面與社會隔絕的這個時空中，請他們說說自己很擅長的事，沒有對錯、沒有高低，沒有標準答案。一開始所有人都沉默，大家老早被負面評價了很久，有人從小就被標籤、歧視甚至被霸凌，如何能開口讚美自己呢？就算說了自己會相信嗎？
老師輕鬆帶領，沒有非說不可的壓力，也沒有課堂上非得達成的目標，微笑等待孩子願意開口。終於有人說了運動方面還不錯、音樂方面也可以，「哪一項運動呢，球類還是田徑？音樂方面是指哪一種樂器？」老師表現出興致盎然的樣子。
陸續的，有人說自己的字很有風格，想學學書法練練定性；有人喜歡騎車跑山，說時展現出一種好久不見的，青春開闊的胸懷；最後每一個人都表達了，他們記起了原本很喜歡的那個自己。
想起來就好，雖然人生才將開始的時候就先跌了一大跤，但是未來還很長，內心的良善美好會一直與你同行，記得，你始終是個好孩子。
（關心青少年犯罪預防與矯治，可上http://www.616.org.tw中華民國更生少年關懷協會諮詢。）
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