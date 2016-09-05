〈異同OPEN講〉出櫃煩惱多 別暗自神傷
2016-09-05
文／蔣明白
去年八月，一位日本大學男生，竟然從六樓一躍而下，送醫後依然不治身亡；當時，這起自殺事件並沒有受到太多人的關注，直到一年後的此刻，隨著檢方查案的內容逐漸曝光，才引起社會大眾的熱烈議論。
原來，這名男大生曾經向某位男同學告白：「我是同性戀，對你很有好感。」不料兩個月後，被告白的男同學竟在一個9人的LINE群組中爆料這件事，並清楚寫下：「我瞞不住你是gay的事情了，抱歉！」自此之後，該名男大生終於因為無法忍受同儕間的閒言閒語，就從學校跳樓而亡。
案件原委經由媒體報導後，許多日本網民在Twitter上紛紛表示對事件的惋惜，還有留言寫道：「他的朋友不應該取笑同性戀者」、「大學應該要在他尋死前給予他足夠的支援」、「日本社會對於LGBT太不友善了」。
今年八月初，就在日本發布這則同志輕生的法律訴訟新聞後，隨即就有中文同志網站同步翻譯刊登，並在同志間引發出各種不同論點的激辯，其中，除了同樣有對爆料者、學校當局和歧視言論的譴責外，最特別的是，許多同志都發文提醒：「要告白就應該要承受被曝光的風險」、「如果承受不了，請勿胡亂出櫃」、「永遠想著做了一件事後，下一步會如何，給自己更多空間」。
只是，要求還不懂事的年輕同志凡事「考慮周延」，似乎也算是一種苛求，因此，所有剛出道的同志一定要記得，或許你周圍沒有任何可以談論心事的同志朋友，但是，我們有許多願意提供諮詢的同志組織和網站，在你有任何關於出櫃、感情或人際關係的煩惱時，都樂意給你最切身、最實用的建議。
（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）
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