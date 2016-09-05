〈體檢家庭風險〉避免霸凌 快隱身

2016-09-05

文／第五德嘉

去年中，鶯歌一名中學二年級的邱姓男學生為了要搶許姓同學的平板電腦，竟然跟許姓同學說：「你要是死了，平板跟現金，就是我的了！」然後推他去撞車，讓許姓中學生臉部毀容。

為什麼有些人就是容易被欺負？許姓同學該怎麼躲過邱姓同學對他的不良企圖呢？

父母需要教導子女擁有「隱身術」這個技能，才不容易被欺負；反霸凌，其實是一門「藝術」，最高階的反霸凌技術是「抹消」霸凌，一開始就要想辦法不讓霸凌有機會發生，也就是教孩子在面對霸凌者時，讓自己變得無足輕重，就像是一個隱形人。

〈孩子教戰手冊〉保護自己 懂得躲開麻煩

我的兩個孩子低年級時在安親班，曾經遇到一位愛找麻煩並且會揍人的大孩子，學生向班主任反應，但無立即處理，對方家長也不予理會，這件事情一直持續發生著。

後來，我建議自己的孩子，只要那位大孩子快靠近時，立刻想像召喚了「隱身術」，先悄悄拉開與對方的距離，並靠到中間有障礙物的教室角落，或是走到老師或其他同學的背後，也可以暫停走動，降低自己在那位大孩子面前的身形晃動，彷彿成為一個不存在的人，大孩子的腦袋就不會「想到」要來找麻煩了。

不久，孩子就來跟我說，自從他們運用這個招式之後，果然，無論這個大孩子想怎麼鬧事，他們都可以保護自己了。

念小學時，因為不斷地轉學，我成了一個無法融入新團體的孩子，在各個學校受到一些微妙的霸凌，像是那種「是被霸凌又不太像霸凌」的感覺，就是自己「好像」被某些結黨的同學所排擠，我只好把自己變成「空氣人」，降低自己的存在感，成為一個在班上不太突出的學生，避免捲入任何紛爭，並在確認出最溫和並契合自己的那群同學中慢慢加入他們，最後才順利安穩地畢業了。

當時因為擔心如果告狀，老師會直接懲罰那些不友善的同學，而把事情越搞越糟，於是我運用「拿捏」的藝術，把自己抹消在最安全的小團體中，做到趨吉避凶的「風險控管」。

如今回想起來，為自己的童年捏了一把冷汗，我用了「心靈阻斷」度過了難關，讓可能欺負我的同學，看不到我的存在。但是現實環境一直在變化，為人父母又如何坐視不管自家孩子，可能已經被霸凌的氛圍所團團圍住了呢？

〈爸媽要認清〉可以善良 但不能太單純

爸媽要教孩子提早學會社會化，了解這個社會運作的方式，也就是注意到「潛規則」的存在。因為「善良」與「單純」是不一樣的，我們對孩子從小的教育常常沒有把善良與單純的差別，分清楚來解釋，爸媽不可能永遠是孩子的保護天使，孩子總要學會去保護自己。

其實，孩子本來就有想像別人心思、理解別人的能力。孩子也需要學習處理複雜的人際關係，並適切地維持「你．我．他」之間的平衡狀態。

所以，爸媽就是要教孩子正確而有實戰效果的交友策略，讓所有事情盡可能地往孩子有利的方向走。例如，平常就讓孩子選擇最安全的回應方式，講話很有「溫度」而沒有敵意，每句話都帶有禮節的「請！謝謝！對不起！」讓與孩子接觸的人都如沐春風，減少敵意。

也可以練習提早看到風險，提早風險控管，譬如「匿蹤」自己心中的心思，讓孩子了解，就算是打從心裡討厭一個人的時候，也不要被他發現。以免惹來不必要的麻煩。

總之，孩子需要學習「做人善良是本性，但做事要能權衡輕重」，不可以一味討好別人，或自我壓抑，萬一有不妙的情勢產生，懂得善用隱身術，直接躲開可能的霸凌事端，才是孩子一生要學的大智慧。

（作者為風險管理師）