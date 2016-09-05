維納斯的呢喃（9／5～9／11）

2016-09-05

文／占星師 娜塔

9月正是季節交替的時序，碰巧太歲星也轉向來到風象天秤，讓本週桃花星天秤如虎添翼！風象人（水瓶、雙子、天秤）恭逢其盛，你們對自己感到自信，對未來樂觀，外出走路有風，人際桃花流動，風象朋友特有的優雅與從容魅力，讓所有人都難以招架；火象星座（牡羊、獅子、射手）緊隨風象呈現六合吉相，人際連結與社群活動都蓬勃，也能從社交娛樂中結識異性，展開新的緣分；土象人（金牛、處女、山羊）從先前的人際桃花轉往經營工作與金錢，外來贊助有商機，宜把時機拚經濟；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）在工作專業上耗費精力，惟事倍功半或使壞排擠力量明顯，宜見機行事不宜進攻，穩定內心，才有能力看清楚混沌的外境。

牡羊座 3/21~4/20

愛情運勢★★★

單身牡羊外來的邀約熱絡，你顯得直來直往，與溫和禮貌對象有些違和，不要一味表達自己，宜耐住性子去傾聽對方；有伴牡羊和伴侶宜安排舊地重遊，踏青健走能活化身心，享用異國美食更是秋遊好點子。

金牛座 4/21~5/20

愛情運勢★★

單身金牛在職場大展身手，拓展計畫中的業績與人脈連結，過去你努力開發的人際連結現在是收成時刻了；有伴金牛和伴侶各自在職場發威，惟你的好人緣讓伴侶不是滋味，需有耐心去傾聽與排解。

雙子座 5/21~6/21

愛情運勢★★★★

單身雙子創意與靈感連連，社交娛樂不斷，大家都愛你的機智輕快，容易連結新舊朋友，但更進一步交往卻遲疑不前；有伴雙子和伴侶宜定期運動或參加社群活動，可活化老舊的相處模式，利用學習保持年輕心態。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情運勢★★

單身巨蟹精力聚焦職場，經過疲勞與衝撞，此際已找到從容節奏，了解到只有內在穩定，外來連結才會被吸引上門；有伴巨蟹同樣在職場勞心勞力，愈是擔心施展不開就愈停滯不前，保持信仰，持續基本盤是關鍵。

獅子座 7/23~8/23

愛情運勢★★★

單身獅子朋友聚會熱絡，喝咖啡聊八卦談時尚，隨意欣賞藝術設計展可能邂逅異性，若有好對象，你也可能認真考慮；有伴獅子為工作耗費身心精力，可能隨便花錢投資，伴侶能幫你嚴選理財提案，發現並非投資時機。

處女座 8/24~9/22

愛情運勢★★★

單身處女座剛剛送走太歲星，惟吉光未褪，仍可享受內在豐盛感，已有對象者疑似有他人介入引發嫉妒與不悅；有伴處女座雖然財帛進帳穩定，惟自我價值卻沒有辦法確定，對時局仍有人浮於事的怨嘆。

天秤座 9/23~10/23

愛情運勢★★★★

單身天秤桃花上身，聚會多起來，惟你了解到真正延續下去的是老朋友，熱心特質易遭人嫉妒，防人之心不可無；有伴天秤能為伴侶提供彈性和諧方案，對外界不致過度火爆，兩人向外走動，轉換能量，可轉化停滯感。

天蠍座 10/24~11/22

愛情運勢★★

單身天蠍本週期可經營社群影響力，惟要避免投資或借貸以免損財，當志工或公益捐獻則有助精神愉快並消業障；有伴天蠍面對兄弟手足或姻親可能感受到被排擠，伴侶是否與你同陣線是重要關鍵，放寬心不計較，多分享也有助益。

射手座 11/23~12/22

愛情運勢★★★

單身射手社群生活暢旺，活動也接二連三，你雖愛玩，但對於相識時間太短的人態度保留，時間依然是你篩選的參考；有伴射手和伴侶可能各自精采一段時間，你們都需要去蕪存菁，讓粗糙的心態慢慢調整，不會把相處視為理所當然。

山羊座 12/23~1/20

愛情運勢★★

單身山羊職場人氣慢慢凝聚，如果你的工作跟推廣或銷售有關，景氣似開未開，仍需按部就班佈線，堅持下去就有成果；有伴山羊即使工作停滯，也不宜自我設限，不要停止尋找生活樂趣，與伴侶可以探索的人生路依然漫長。

水瓶座 1/21~2/18

愛情運勢★★★★

單身水瓶外出有桃花，真實地做自己，就能結交各方好友，工作上可能得到廠商贊助，惟太高調容易招嫉；有伴水瓶是伴侶的鼓舞者，當對方迷失或沒信心時，你能給予積極正向的影響，幫助對方確認自己的價值。

雙魚座 2/19~3/20

愛情運勢★★

單身雙魚工作出現新進展，惟社群中有人中傷或排擠，讓你的辛勞增添苦楚，做該做的事不要怕得罪人，日久見人心；有伴雙魚處於低調因應時期，凡事要求自己不強求外在，伴侶理解你，也許度小月，溫情並不減。