2016-09-05

圖文／木匠貓小5

曾經 那樣的年歲⋯⋯

怎樣的圈養 或許該說囚禁

是種孤寂多到擁擠的苦

是種富足卻貧窮的無奈

也想過是不是自動的死

才能離開那美名是愛 的綑綁

今夜 草場吹來了自由的風

星星透著希望在閃 乘著勇氣上揚

沒有眷戀 沒有回頭

我逃了 連忙......