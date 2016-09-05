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〈現代愛情觀〉佛系男的異想世界

2016-09-05

文／仙人掌

因社會氛圍的改變，日本近年來又出現了新族群！繼沒有太大野心、對追求異性興致不高的「草食男」後，頗受日本女性喜愛的時尚雜誌又提出了一個新企畫，分析日本男性對自身以及戀愛態度的改變，並且為此類型的男子取了一個「佛系男」的稱號。

2006年由作家深澤真紀所揭櫫的「草食男」，其特點為：安靜、溫和、節儉、斯文有禮；較為消極與悲觀，沒有遠大的人生目標，追求物質和名利的慾望很低，對追求異性、戀愛及性愛的興趣也不高；專心於自我的個人嗜好，重視與家人相處的時間。而時隔八年後，根據該雜誌分析，草食男似乎有進化的趨勢，如今多數的日本男性要以「佛系男」居多。

佛系男的人生宗旨為「興趣最重要」，這類男人具有以下特色：依照自己的步調行動、嫌談戀愛麻煩、不想要特別顧慮別人、完全不需要有女朋友、喜歡獨處、覺得和女生相處會很累……。佛系男想到的幾乎都是自身需求，猶如出家的和尚般與女色絕緣，甚至認為與女生相處很麻煩。

這麼看來，我感覺我自己好像也逐漸向這新興族群靠攏了！話說當年紀跨越某一關口後，驀地對「找伴」這件事就不再如年輕時那般執著熱衷了，單身的日子一旦過慣，反正獨自一人也不太會感覺空虛寂寞冷，反倒是一想到有可能會因某個人的亂入而讓生活產生變動，內心便不由得猶豫起來。

綜觀身邊如我這般持續保持單身的友人們，我得出以下幾項重點：

一、隨著平權觀念的逐漸普及，加上女性賺錢能力早已不下於男性，我們都覺得能找到契合的對象已極不易，要「討好」她們則更加有難度。

二、我們都有著幾種長久保持、需要花點小錢的興趣嗜好，便擔心可能因另一半的反對而不得不割捨。

三、經濟不景氣，收入有限，對未來沒有安全感或者期待，勉強能養活自己，卻困惑於即使真與某個人交往了，之後呢？

四、必須花額外的精神與時間在女友身上，認為自我的部分被壓縮了。

五、網路高度發達，一個人也不愁沒事可做。

六、吃太多黑心食品，導致體內荷爾蒙錯亂失調。

凡此種種，皆導致愈適應獨自生活的人，愈不容易跳出一個人的世界。

也有朋友曾對我說：「我看你是以前曾被傷過吧？所以害怕再次受傷！」

嗯，這推論也不無可能。

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標題：〈現代愛情觀〉佛系男的異想世界


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