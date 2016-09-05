〈愛瘋迷〉出軌 難道只怪小三?

2016-09-05

文／劉凱西

筱燕第一次發現老公出軌的時候，拎著行李自己跑去住旅館。幾個朋友每天輪流去旅館陪她，大夥都勸她回去，要滾也是她老公大衛滾，怎麼會是他出軌，反而她被趕出來呢？

夜不歸營藉口應酬 家計裝傻不支付

「他們在我們的床上偷情，我在那張床上怎麼睡得著？」

這真的是很糟糕的事！那房子是筱燕爸媽幫忙付頭期款，買在筱燕名下的，不過事實上，這房子根本是筱燕買的，因為房子的貸款大衛沒有付過一毛。大衛總是說，筱燕的薪水比他高，房子又是筱燕的名字，所以他支付家庭所需，筱燕支付房貸，分攤支出很合理。但結婚五年多，前幾年大衛還算安分，每天回家吃晚餐，週末帶著愛妻去旅行，上街買菜、水電費帳單這些雜支也都會買單。然而到後來，大衛開始晚歸，甚至夜不歸營，說是忙應酬，家庭所需的開銷當然也就常常「因為太忙忘了付」而逐漸變成筱燕的負擔了。

外遇被捉撇責任 怪小三來勾引

「奇怪了，應酬需要整晚不讓人回家的嗎？還有，他這麼忙，怎麼薪水還比妳低？要不要請他換個工作算了，這工作不會太辛苦了嗎？」

朋友們聽到筱燕的狀況，都這樣告訴她。一開始筱燕還聽不出這是一種諷刺，還不停地說自己老公多可憐、多辛苦。後來有人實在看不下去，乾脆點明告訴她，她老公應該是在外頭「有狀況」了。筱燕一開始還罵那個朋友沒良心、亂造謠，不過心裡還是有點忐忑，於是偷偷找了徵信社去跟蹤，結果還真的抓到他在上班時間，帶著公司裡的女同事到家裡「開房間」。據說筱燕當場崩潰，衝上前去要掐死那個女的，被徵信社的人給擋了下來，才沒演變成刑事案件。至於她老公大衛呢？據徵信社人員說，他一直站在那兒，旁觀兩個女人扭打，彷彿這事情與他無關。

之後就是筱燕在旅館裡哭天喊地的日子，她的人生陷入了咒罵的黑漩渦之中，龐大的恨意彷彿將她愈捲愈深。不過她恨的並不是她老公，而是跟他偷情的那個女人：「這女人怎麼這麼敢？帶著小孩離婚了還敢勾引別人的老公，是不是看不得別人幸福，專門來破壞人家的家庭跟感情？」

和解金安撫妻子 重修舊好卻不安分

因為筱燕一直喊著要告女方，後來聽說對方給了一筆錢了事，事情傳開來後也被迫離職了。至於大衛呢？他說這筆和解金就拿來安家，換了床墊床單，又帶筱燕去了一趟日本旅行。筱燕覺得老公有懺悔，所以原諒了他。「我甚至覺得，這件事情之後，我們更親密了！他說要不是對方勾引，他也不會出軌，他這才更確認，他最愛的就是我。」

那個曾經提醒過筱燕老公「有狀況」的朋友，這回也沒在乎坦白講話會不會損及友誼，她直接跟筱燕說：「抓包就對小三無情，絕對不是好東西，妳老公之後一定會再出軌！」當然，筱燕跟這個朋友之後就沒了往來。不過她可真是未卜先知，因為大衛沒安分幾個月，又開始毛躁不安，之前夜不歸營的狀況又開始了，理由還是「公司應酬」，不過這回多加了一句：「妳這麼不相信我，我要怎麼工作賺錢？」於是筱燕只好忍耐，用忙碌工作來麻痺自己的感知，並且努力賺錢還房貸、撐家計。這回她沒有請徵信社，而是因為生病提前下班而撞個正著，大衛不但沒改掉出軌的行徑，就連房間「開」在自己家的行為也沒改變。

偷吃再犯老羞成怒 惹惱老婆被踢出家門

這一次，筱燕老公還是一樣的模式：怪小三勾引他，都是她的錯，她是個浪蕩女，拜託筱燕原諒他，他絕對不會再犯……。但是，筱燕這回沒有原諒他，她要大衛搬出去，直到她心情平復為止。沒想到，大衛反而跟她翻臉，開始不停數落她的不是，好像他會出軌，都是被她逼的一樣。

筱燕真的崩潰了，沒想到自己如此相信的男人不但背叛她，竟還對她如此口出惡言。大衛原本以為這樣發怒可以嚇嚇筱燕，誰知道反而讓筱燕下定決心離開他。看來，這回流離失所的可不是筱燕，而是大衛。

無情的人，對誰都無情。那種前一刻甜言蜜語，下一秒翻臉不認人的人，心中絕對沒有愛，所以，對他也無須有情了。