【藝文短訊】 林水福日本文學二講

2016-09-05

由木馬文化與誠品共同主辦的日本文學講座，邀請林水福、邱若山、彭春陽，以「漠然的不安：神經騷動的芥川龍之介」為題演講，時間是9月14日晚上8時；另一場則邀請林水福以「性愛即自由：耽美之魔，谷崎潤一郎」為題演講，時間為9月28日晚上8時。地點都是誠品書店敦南店2樓藝術區閱讀桌（台北市敦化南路一段二四五號）。詳情可洽：02-22181417#1212。