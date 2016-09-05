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【愛讀書】 《走向荒野》

2016-09-05

桐野夏生著，陳嫻若譯，麥田出版

身為妻子與母親的森村朋美，對家庭的付出無法換來同等的關懷，甚至被視為理所當然，加上丈夫的不體貼，兒子的不尊重，讓她在家中的地位更顯得卑微，不滿與憤慨累積，遂負氣出走，像似《玩偶之家》裡的女性覺醒，然而桐野夏生（Kirino Natsuo，1951-）之企圖並非如此單純，其擬造一名不諳世事的主婦首次離家，在休息站遇見同被老公丟包的女子，原以為找到同路人，未料卻是覬覦車子的盜徒；其後，遇見長崎核爆倖存者、高齡九十餘歲的山岡老師與自稱為其徒弟的龜田，處處演說，提醒著核戰的恐怖。兩段經歷飽含曲折，讓女主角內心起了變化，原以為家是「荒野」，卻在步出後發現真正的荒野來自於內心，桐野夏生從主婦視角出發，埋伏線索，隱隱揭示對家人付出的忍讓與包容，都是愛的代價。（桃桃梧梧）

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