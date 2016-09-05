【散文詩】 騷夏／暗房

2016-09-05

◎騷夏

司令在地下室，只有通往的樓梯有明亮的燈。所有在地下的人抬頭，那樓梯像是天使之梯，會運送新鮮的人一直一直下來。有時候眼睛已經適應地下的黑暗，瞳孔看到太亮一時不習慣，很容易把新加入的男體看成一糰一糰麻糬，餵食開闔的魚嘴剛好。

綑綁秀的舞台旁邊有個暗房，不用擔心曝光，你可以在裡面做任何事。有一生理女體想嘗試進入了，當然一開始她有明白，真的就如同行姊妹說的那樣：像被海葵觸腳包覆的小丑魚。但她的身體很快就被識破――形狀和堅硬感都不對，千手觀音們紛紛縮手，頓時有如金鐘罩神功護體，任她自由穿越，直到冷落無趣。

有時色情暗房也會變恐怖箱。●