〈旅遊的滋味〉羅亞爾河璀璨寶石──香波堡

2016-09-05

今天的品嘗者／趙翠菁

法國羅亞爾河兩岸城堡爭奇鬥艷，其中香波堡號稱「堡中之王」，誰與爭鋒！

從停車場走到大門，就被其雄偉的氣勢震懾，義大利文藝復興建築和符合中古世紀要塞的條件深得弗朗索瓦一世歡心，和其他古堡不同的是，屋頂上大小不一的煙囪好像八爪章魚般，各司其職，深具特色。碎石步道引領大家走入大廳，可以看見古堡中兩座單螺旋交錯的中空圓柱，因為處於相對位置，不同的人順著不一樣的樓梯入口，怎麼樣都不會碰到面，據說是達文西所設計，這對習慣周旋在眾多情婦間的國王而言，真是一個貼心偉大的發明。堡中到處都是神話動物火蜥蜴（不怕火還能滅火）和皇家的代表圖騰，有的房間華麗高調，有的房間簡約質樸，但是一派和諧，展現大戶人家的氣度。

其實這本來是弗朗索瓦一世的打獵行宮，沒想到越蓋越大，一發不可收拾。當我們走出大門，遠處馴馬場超帥的騎師和驕傲的駿馬讓大嬸們心花怒放，彷彿自己是待救的公主，但若真的住在這裡的話，可能整日都在這座巨大的宮殿迷路，失去呼風喚雨志得意滿的氣魄。

換個角度來想，家若是金屋藏嬌、爭權奪冠的激烈戰場，倒不如回到麻雀雖小、五臟俱全的蝸居，因為溫暖的愛就是一切問題的答案！