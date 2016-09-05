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〈旅遊的滋味〉拜訪希望小鎮

2016-09-05

今天的品嘗者／歷史人

坐落於加拿大溫哥華東北方的山中小鎮──希望鎮（Hope Town），是溫哥華前往洛磯山脈的中間站，19世紀初期，先是英人與印地安人進行毛皮交易活動的據點，後來在附近飛沙河谷發現金礦，大批淘金客蜂擁而來，不少人一夜致富，「希望鎮」之名不脛而走。

淘金告一段落之後，不少淘金客遠走他鄉，留下來定居的鎮民改以伐木維生。1980年代初期，拜席維斯史特龍主演電影《第一滴血》之賜，讓沉寂多年的小鎮聲名大噪，居民趁勢將伐木小鎮轉化為木雕觀光名所。位在飛沙河旁的「希望鎮」是國道一號、三號及五號三條公路的交會點，南來北往交通極為便利，主要的觀光景點分佈在公園旁十字路口的4個區塊，遊客中心與小鎮公園是人潮最多的區塊，公園內滿布參天紅杉和各類花卉，不少當地居民在公園內散步，隨時和遊客揮手致意，讓人感受到特有的小鎮溫馨風情。

佇立在十字路口的古意時鐘旁，時間剛好是上午10點整，往各方向公路前行，人行道上豎立著各種動物木雕作品，從貓頭鷹、熊、狗、大猩猩、老虎和狼等應有盡有，表情栩栩如生，其中尤以揹負貨物的馬匹和先人環抱「希望之區」（District of Hope）的木雕最吸引遊客目光，不少遊客在此留下旅遊寫真，希望也能為自己開創出另一扇幸運之門。

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  • 山景襯托下的希望之區木雕，經常吸引大批遊客駐足留影。

    山景襯托下的希望之區木雕，經常吸引大批遊客駐足留影。

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