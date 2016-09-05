〈職場內心話〉不要被第一個工作綁架

2016-09-05

文／布陀螺

新鮮人從學校畢業，找工作就變成最重要的任務，費盡千辛萬苦，總算被錄取，開啟了職業生涯。不過，過了一段時間，可能就會抱怨現在所做的差事，覺得待遇不好、工作環境差。但值得玩味的是，很多人雖然有所不滿，卻不曾真正下定決心辭職，還是待在原來的崗位上，繼續過著做一行怨一行的生活，在不知不覺間，可能一過就是幾年或十年的歲月。

這種類型的人，能代表具有高度忠誠度嗎？其實不然，簡單來說，他們只是安於現狀，習慣待在舒適圈裡，一旦找到工作，就會對老闆黏著不放，也不敢對老闆有太多的建言，他們只圖溫飽，每個月的銀行帳戶固定收到薪水就行。以他們的立場來看，現在的工作，已符合最低標準，再者，他們會擔心，如果貿然離職，在其他地方，恐怕找不到條件更好的工作，因而只能對現況忍耐下去，不打算採取積極的行動。從來沒換過工作的人，對於社會趨勢的敏銳度，會遠低於那些工作履歷豐富的人，見識會有所局限，進而影響其發展。他們對自己缺乏信心，不願做出新的嘗試。若從主管的角度來看，如果員工只想待在現在的位置，對於職業生涯，沒有明確的目標，行事消極，恐怕也難以重用他們。

一般來說，社會新鮮人對於第一個工作的經歷時間，兩年是比較適合的，可在這個階段學習經驗，同時也督促自己，要有更高的眼界，隨時抱著可以向外飛的積極心態。如果抱著萬年公務員的心態，想在一家企業從年輕待到退休，絕對是不切實際的，這也阻礙本身能力的進步。職涯中，名片上的公司名稱和頭銜，可以隨著時間進展而不斷變動，這才是正常的現象。

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