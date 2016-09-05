〈職場觀察員〉別讓寶可夢，毀了你的升遷夢！
文／蔡祐吉
最近這一陣子，「寶可夢」遊戲襲捲全台，不但在大街小巷看得到有人拿著手機抓寶貝，在好幾個不同公司的辦公室裡，我也看到及聽到，部分上班族朋友，一邊工作一邊開著手機程式，尋找神奇寶貝們的蹤跡……
遊戲本身無好壞 但要懂得看場合
新科技創造新遊戲，療癒苦悶的上班族，這原本無可厚非；如同當年「電子雞」剛風行的時候，許多辦公桌上，也是「機」犬不寧，大家在埋首工作的同時，還要分心看看飼料餵了沒？小寵物是在睡覺，還是得陪牠玩耍一下？依照過去的經驗，這些小物都是流行一陣子過了熱潮便逐漸淡去。
也許有人會說，他們只是把手機程式開著、擺在旁邊，其實沒有真的在玩，或者只是偶爾瞧瞧，抓個一、兩隻；但不可否認的是，這些療癒小物的副作用不少：它們會降低我們的工作專注度，會讓我們分心，間接影響工作表現；如果不小心被長官發現，更可能壞了對我們的印象，默默在心裡扣分，影響考績，甚至升遷！
如果為了「寶可夢小確幸」，讓自己在工作上的努力不被肯定，一來一往，是否值得？在手機上抓很多寶貝，加很多分數，卻可能得用現實中我們在長官心裡的分數去換，這樣做真的有意義嗎？
遊戲本身沒有好壞，愛玩遊戲也不是不好，但要看時間、看場合，在馬路上專注遊戲不但會招來危險，在職場上如果放不下遊戲，同樣很不安全。
同理，在上班時間拿著手機或平板電腦追劇、玩臉書、網購下單……等，也都是不被鼓勵的行為。
工作歸工作 娛樂歸娛樂
我自己年輕時就曾經犯過這樣的錯誤：當年，我常在工作之間的空檔，書寫、發表部落格文章，儘管我自認沒有影響到工作，但主管可不這麼想，在長官眼中，上班時間就該好好上班，就算有空檔，也不應該多做自己的事，如果真的有時間，還是應該把精力放在思考「如何讓工作做得更好」上。
直到後來自己帶領團隊，我才真正理解主管的心情。如果常常看到同一位同事上班時間在瀏覽臉書、PO文，甚至打起電動，我嘴上不一定會多說，但心中確實不會太開心；儘管我不會直接拿這些事來做為評斷一個同事表現的依據，不過老實說，我會因為這些事情，而特別注意這位同事的工作表現，一旦他的表現不夠好，就可能直接影響考績與升遷。
我很支持上班族在閒暇時，進行自己有興趣的休閒娛樂，轉移目標放鬆自己，但是一定要注意「工作歸工作，娛樂歸娛樂」，硬把兩者混在一起，就可能工作也沒做好，玩也玩不盡興；如果我們在上班時間，盡心盡力，心無旁騖，相對地，我們就可以理直氣壯，在該下班的時候下班，去做自己想做的事，而不會對不起工作，或影響到其他人。
只要不影響工作，也沒有人身安全的顧慮，你要抓幾隻神奇寶貝，都不關旁人的事了！
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標題：〈職場觀察員〉別讓寶可夢，毀了你的升遷夢！
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