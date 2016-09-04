2016-09-04

朵朵

有人說，人生不過是上帝午睡打盹時所做的一個夢。

也有人說，你和上帝具有相同的創造力，而你的人生就是你創造出來的夢。

人生如夢，或者說，人生本是夢。因為是夢，所以太多事不需要太在意。

對待人生，隨時保持一種夢一般的心境，是隨時從負面情緒中抽離的方法。

但親愛的，你一定也希望做的是好夢吧，所以就算是夢，還是要為了你的人生好好努力，努力做好夢。