2016-09-04

李巧薇

「蛇這種有害動物幹嘛列入保育類？」他說：「蛇會毒人、會咬人，消防隊一天到晚就到民眾家裡捉蛇；蛇讓大人不安、小孩膽顫；這樣的有害動物，撲殺都來不及，幹嘛存在地球上？」

來看貓吧。貓有弓漿蟲、有貓愛滋；有貓瘟、絛蟲和溝蟲；有白血病、腹膜炎和披衣菌；市公所一天到晚就在巷口捕捉發情亂叫的野貓；貓會抓人、會咬人，這麼說的話，貓也不應該存在地球上。

狗有心絲蟲、有犬瘟熱；有犬小病毒腸炎、萊姆病，還有人人聞之色變的狂犬病。清潔隊一天到晚在公園空地廣場捕捉繁殖過剩的流浪狗。狗會撲人、會咬人；這麼說的話，狗也不該存在。

老虎吃人是有名的，因此不該有老虎；獅子、豹和北美灰狼，北極熊一巴掌可以拍死一個人，牠們沒有活的權利。天上飛的鳥會傳染禽流感，海裡游的魚吃下去會有水俁病；植物有番木鱉鹼和夾竹桃苷，我們都別種花了；昆蟲有蜘蛛土蜂和蠍子，小心你身邊！更別提數不清的細菌病毒微生物蟎類跳蚤和壁蝨……

人會罵人、打人、欺人還會騙人，會揪眾尋仇、會脣槍舌劍、會隔岸觀火會玉石俱焚；會扁人、砍人、傷人甚至殺人，人佔盡了所有資源還恬不知恥地造成生態浩劫和物種滅絕，這樣說起來，人最不該生存在地球上。