往事留聲機 曾經的有琴時光
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我偶爾會想起K。
是Ｋ教我彈鋼琴的。大學時，鋼琴是必修課程，我從沒學過，連樂譜都看不懂，遑論彈奏有和絃的曲目。由於手指面對的是一個陌生的樂器，無法像其他同學靈活地在黑白鍵上彈跳按壓，我只能硬背，反覆練習，卻不得其門而入。
某天Ｋ主動說要教我彈琴。我記得他在我面前彈奏孫燕姿的〈天黑黑〉，那一刻我才明白為什麼有人說音樂能觸動人心，那首曲目散發出一抹魔幻光暈，毛孔承接著每一個音符的悸動，激起我的學習欲望。Ｋ很有耐心，他彈一段，我彈一段，我們靠得很近，聽得到彼此的鼻息，情愫緩緩萌芽。後來，我學會彈奏〈天黑黑〉，可我知道，是手指產生記憶，並不是真的融會貫通，那些音階位置成了潛意識的一部分，不需要看譜也能流暢彈出；就像騎車時即使發呆放空，仍會行駛在每日必經的路線上。
只是需要時間罷了。
諷刺的是，我和Ｋ也是用時間去淡化所有交集的。
時間可以讓愛情加溫，也可以令人措手不及地失溫。結束時，我對他說：別再跟我說話了，遇見了也將彼此當作陌生人吧。
切斷所有的可能性，才能真正的放下。
我開始一個人到琴房去，不斷不斷的彈奏〈天黑黑〉，哼著孤單的歌詞，四周被回憶環繞，漫漶成淚。我覺得痛苦被吸附進隔音牆內，又被琴音釋放出來。我告訴自己不能停止彈奏，這是我花好多時間學會的，不能再被時間奪走。
我彈給朋友聽，他們露出讚嘆的表情；彈給父母聽，他們覺得我學有所成，彈給阿嬤聽，她笑呵呵誇獎我足厲害。
其實我只會這一首。可能是想證明什麼，我總是卯盡全力地彈奏，看見聽者臉上的表情，我就知道自己沒有忘記怎麼彈鋼琴。
畢業後，我和Ｋ沒再見過面，徹底地失聯了，職場上的瑣事讓我不再有心情彈琴，但聽到琴聲時，依然會出現難以言喻的觸動。
某天突然很懷念彈琴的感覺，我拿出塵封已久的電子琴，打算大展身手，沒想到，手指一碰到久違的琴鍵，竟開始猶疑打結，曲子零散不堪；試著邊看琴譜邊彈，情況更糟，那些音符於我已經成為一種難解的符號，我幽幽的嘆口氣，知道自己已失去某種能力。
時間真的沖淡一切了，包括我以為堅定不移的手指記憶，仍不敵歲月催化出現了斷層。從此，電子琴束之高閣，那個會彈琴的我，也從此消失了。
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