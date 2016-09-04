貓收藏 折腰鞠躬
2016-09-04
文‧圖@心岱
日劇裡常看到日本人處處行禮如儀，無論著和服或時尚服，都以敬禮當做人際關係的美學。
前年去京都旅遊時，不知不覺也學著入境隨俗，尤其要拜訪多位長輩，特別練習了鞠躬禮數，在地友人教導：當站立的狀態時，以腰部為基點，分「45度以上的最敬禮」、「30-45度的敬禮」、「15-30度的點頭」三種，「最敬禮」針對神聖儀式、地位崇高之人、或為謝罪、感恩，其視線落在對方腳尖前1m處。「敬禮」針對初次見面、自我介紹、致謝等等，視線落在對方鞋面；「點頭」則是日常生活的禮貌，視線落在對方肩膀。彎身的角度越大，表示誠意越深，時間相對也越長。
另外一種「背後行禮」，是在目送對方離開時表示敬意與謝意的。一般都在45度以上的鞠躬，並且一定要等到對方完全遠離視線之後，才能恢復直立，這最常見於官場、商務、企業，是職場的基本禮數，也是個人教養的彰顯。
習慣跪坐的日本人，在行「座禮」時，一種是上半身趨前並低頭，另一種則幾乎就是著地的「磕頭」。如此，看看這些「招財貓」，就是以「座禮」示範貓的身體語言：雖然貓並沒有「跪座」，但前足並排在後足中間，形成四肢扇狀如磐石，支撐著圓滾滾的身體，尤其側面頭、背呈圓弧的線條，更對應了日本人強調鞠躬時不可被看見脖子的要領；貓背脊的底端有捲貼的尾巴，貓臉則見微笑上揚的嘴角，向下凝視的雙眼，顯得穩重而定靜。
日本人的鞠躬，不只講究對象、身分、場合，更需配合「禮三息」的步驟：彎腰時先吸氣，鞠躬至定點時呼氣，最後吸氣回復身體姿勢。呼吸吐納可以提昇內在的精氣神，連動於外在的表現，便是流露真誠坦然，沒有虛偽矯情。
四足踏在墊毯的招財貓，專注的以90度折腰鞠躬；貓低頭不為示弱，而是為人類祈福庇佑，看到貓的行禮姿態，怎能不感受貓的神祕靈氣。
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