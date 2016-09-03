| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶壟罩全台有雨 11縣市豪、大雨特報！ 菲律賓深夜驚傳爆炸！杜特蒂故鄉至少14人喪生 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 副刊

微散文 夢想

2016-09-03

白珞

她漸漸地不再對任何人說起自己的夢想。

不是她不再擁有夢想了，而是她發現，當她興致勃勃向別人描繪夢想的模樣與她準備實行的計畫時，她多半不是接收到訕笑的目光，認為她絕對不可能做到；就是同情她的眼神，可憐她的癡人說夢。她得不到旁人的支持，甚至常常被潑了好幾桶冷水。

她漸漸地領悟到，人都是習慣對遠方的偉人抱持憧憬與崇拜，卻默默希望自己身邊的人保持與自己相同的等級。也就是說，她的朋友、她的親人，潛意識裡是不希望她達成目標的。因為她如果達成了，她就不再與他們同一陣線了。

她漸漸地不再對任何人說起自己的夢想，不是她不再擁有夢想了，而是她不願自己一心渴望的事物隨意就被踐踏。她情願自己靜靜地耕耘，默默地收成。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：微散文 夢想


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.