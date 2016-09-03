2016-09-03

白珞

她漸漸地不再對任何人說起自己的夢想。

不是她不再擁有夢想了，而是她發現，當她興致勃勃向別人描繪夢想的模樣與她準備實行的計畫時，她多半不是接收到訕笑的目光，認為她絕對不可能做到；就是同情她的眼神，可憐她的癡人說夢。她得不到旁人的支持，甚至常常被潑了好幾桶冷水。

她漸漸地領悟到，人都是習慣對遠方的偉人抱持憧憬與崇拜，卻默默希望自己身邊的人保持與自己相同的等級。也就是說，她的朋友、她的親人，潛意識裡是不希望她達成目標的。因為她如果達成了，她就不再與他們同一陣線了。

她漸漸地不再對任何人說起自己的夢想，不是她不再擁有夢想了，而是她不願自己一心渴望的事物隨意就被踐踏。她情願自己靜靜地耕耘，默默地收成。