2016-09-03

秦顥瑄

在街角深處，右轉第二條巷弄裡，有一個披著紅瓦的古老外牆，一扇深藍色的大門，大門上掛著一個漂流木雕上小小的店名，上面僅寫著簡單的cafe英文單字當作招牌。還沒走進，就已經可以聞到從窗縫奮力逃出的濃郁的咖啡香。

走進店面是昏暗的燈光，和故意刷上斑駁油漆的牆，我坐在靠近窗邊最角落的位置，桌上擺了一盞復古的小夜燈，點了一杯熱咖啡後，便獨自發呆。

牆上掛滿了許多的畫作，其中有一幅離我最近的位置，畫滿了各式各樣的花朵，擁擠得好像要從畫面溢出來，傾倒在它下方那位客人身上。有一片花瓣又好像是蝴蝶，從花叢裡飛了出來，她越過所有人的耳旁，稍稍停留一下，像是在對他們細語什麼，我便期待我能聽到什麼，最後蝴蝶飛到我的眼前，停在咖啡杯上，隨著散發出來的熱氣和咖啡香飛出了窗外。

跟隨天上的白雲飛越過幾個城市外的一棟市中心黑色大廈，飄進那扇掛著粉色窗簾任由在外飄盪的窗，好像早已知道方向，來到一個舊式木書桌，停在一本翻開的日記本上，化成了咖啡漬。