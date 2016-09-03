花編動物園 原來是女兒

2016-09-03

年輕魂

「下蛋！」才剛走進陽台，就被眼前令我震撼的景象嚇得大叫，哥哥弟弟聽到我的聲音，在第一時間從客廳趕來，順著我的手指看過去，跟著驚呼：「肥Q是女的！」

沒錯，我那養了四年的寵物，一直以來將牠視為自己親生兒子般扶養長大的八哥，在某一天突然下了蛋。怎麼會？每次拍起照片，牠昂首挺胸，威武地站在我的手臂上，那高傲的模樣比起老鷹，有過之而無不及；沒想到，前幾天不過吃幾條麵包蟲，就因為營養太豐沛導致排卵的反應，終於洩漏出性別。

我這個當爸的，頓時有如晴天霹靂。

那一年，高二。

早自習時間，教室走廊突然飛來一隻不停唱著歌的囂張小鳥。那時候大家上課的心思全被拋到九霄雲外，各自渴望著一睹為快，下課鐘剛響，我們便全部衝出去團團圍上。

想不到竟是一隻八哥。

還是一隻不懂害臊的八哥，不閃不避，就這樣隔著小花圃，保持看得見卻摸不到的距離，任憑大家觀賞。鳥類通常是膽小的，我猜牠可能餓壞，所以撕下一小塊正在吃的吐司伸出去，果不其然，牠馬上從小花圃後方衝上前叼走。

然後……然後開始不要臉地往我頭頂上飛！無論怎麼趕也趕不走！

直到走廊過於熱鬧，惹來樓下的教官上來訓斥，用點名簿揮走造成騷動的主角，事情才得以落幕；但晚自習，牠又驀地從窗外飛來，在教室盤旋幾圈然後降落在我的頭上。全班哄堂大笑。最後因為老師的建議，我將八哥帶回家養了。

一養，就是四年。

因為吃了一塊吐司，就將整個鳥生奉獻給我，每次想到這隻毫無節操的臭小子，我總會不自覺地傻笑。如今肥Q產下一顆蛋，如同一場沒有經過手術的自宮，照顧多年的兒子突然變性，任哪一個家長恐怕都會無法接受。

然而驚喜又失望的情緒，卻因為看到兩腳牢牢地抓著棲木，羽毛黝黑，蓬鬆地像一顆黑色圓球，歪著頭用大眼珠盯著我們的肥Q──那傻里傻氣的模樣，頓時煙消雲散。

「記得多換幾次水，女生愛洗澡。」大哥說。

「別再教她沒水準的髒話。」弟提醒。

「廢話，女兒耶！」我。

孩子健健康康就好。當父母的心情，在今天終於恍然大悟。