花編動物園 原來是女兒
年輕魂
「下蛋！」才剛走進陽台，就被眼前令我震撼的景象嚇得大叫，哥哥弟弟聽到我的聲音，在第一時間從客廳趕來，順著我的手指看過去，跟著驚呼：「肥Q是女的！」
沒錯，我那養了四年的寵物，一直以來將牠視為自己親生兒子般扶養長大的八哥，在某一天突然下了蛋。怎麼會？每次拍起照片，牠昂首挺胸，威武地站在我的手臂上，那高傲的模樣比起老鷹，有過之而無不及；沒想到，前幾天不過吃幾條麵包蟲，就因為營養太豐沛導致排卵的反應，終於洩漏出性別。
我這個當爸的，頓時有如晴天霹靂。
那一年，高二。
早自習時間，教室走廊突然飛來一隻不停唱著歌的囂張小鳥。那時候大家上課的心思全被拋到九霄雲外，各自渴望著一睹為快，下課鐘剛響，我們便全部衝出去團團圍上。
想不到竟是一隻八哥。
還是一隻不懂害臊的八哥，不閃不避，就這樣隔著小花圃，保持看得見卻摸不到的距離，任憑大家觀賞。鳥類通常是膽小的，我猜牠可能餓壞，所以撕下一小塊正在吃的吐司伸出去，果不其然，牠馬上從小花圃後方衝上前叼走。
然後……然後開始不要臉地往我頭頂上飛！無論怎麼趕也趕不走！
直到走廊過於熱鬧，惹來樓下的教官上來訓斥，用點名簿揮走造成騷動的主角，事情才得以落幕；但晚自習，牠又驀地從窗外飛來，在教室盤旋幾圈然後降落在我的頭上。全班哄堂大笑。最後因為老師的建議，我將八哥帶回家養了。
一養，就是四年。
因為吃了一塊吐司，就將整個鳥生奉獻給我，每次想到這隻毫無節操的臭小子，我總會不自覺地傻笑。如今肥Q產下一顆蛋，如同一場沒有經過手術的自宮，照顧多年的兒子突然變性，任哪一個家長恐怕都會無法接受。
然而驚喜又失望的情緒，卻因為看到兩腳牢牢地抓著棲木，羽毛黝黑，蓬鬆地像一顆黑色圓球，歪著頭用大眼珠盯著我們的肥Q──那傻里傻氣的模樣，頓時煙消雲散。
「記得多換幾次水，女生愛洗澡。」大哥說。
「別再教她沒水準的髒話。」弟提醒。
「廢話，女兒耶！」我。
孩子健健康康就好。當父母的心情，在今天終於恍然大悟。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校
- 長幼共餐食堂 和安國小午餐熱鬧
- 特斯拉財務陷困境 年底前擬增資
- 宜縣府接管爆衝突 「森林風呂」遭斷水電
- 退伍老兵重返金門峰 「雄峰演習」唱軍歌貫雲霄
- 5月住宅價格指數小跌
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 大武崙砲台停車場改造 將飄咖啡香
- 黑人保母熟睡貌 竟和翔翔「母子臉」
- 宜蘭機關學校明年起 禁供傳統輓聯
- 高雄豪雨 85大樓人孔蓋上演「水舞」秀
- 迷姦伴唱妹 惡熟客:等好久
- 涉貪 長治鄉長夫婦交保 公所職員收押
- 《觀察筆記》大哉問
- 台灣不能破產 教師聯盟挺年金改革
- 80噸污泥 亂倒河川地被活逮
- 秋節烤蚵夯 帶殼牡蠣價看漲
- 星國茲卡疫情失控 大馬出現首起病例
- 批不當黨產條例違憲 國民黨聲請釋憲
- 大人過不去 別剝奪孩子的人生
- 搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練
- 自由廣場》誰出賣魔法阿媽？
- 全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 世大運綁亞運 逼簽賣身契？ 立委批羽協私設刑堂
- 民宅廚房起火 險波及風神廟
- 《健康充電站》預防醫學講座
- 為期2個月 開放台電研究結束
- 美國禁售號稱具抗菌效果市售清潔產品
- 賴雅妍 戴動女人味
- YouBike大當機補償1小時 消基會︰誠意不夠
- 袁詠琳壞透了 奪愛耍陰招
- 日本古怪造型茶包引熱議 網友：這我不行...
- 劉思荻挑戰歌舞劇 大談三角戀
- 無毒農業 溫室放蜂箱助作物授粉
- 徐若瑄喜宴爆料 嗆聲內傷
標題：花編動物園 原來是女兒
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email