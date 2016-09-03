騙子海盜船 迷信的朋友
徐正雄
說來詭異，照理說，學歷越高的人，應該越不迷信才是，我那位碩士畢業的朋友，卻剛好相反。
那次他的女友要分手，情緒低落的他，無意間從廣播電台聽到一位女主持人說：「如果你有感情上、事業上……各種問題，我們都可以幫你解決，而且不收費。」女主持人熱切的喊話、篤定的保證，對即將失去感情依託的朋友來說，無疑是顆天上掉下來的救星。
朋友滿懷希望地撥了那組電話，女主持人聽完朋友的問題後，表示可以幫忙解決，雖然無須收費，但必須製作十二支令旗，斬掉其女友的桃花，沒有追求者的她，自然會回到朋友的身邊。不過製做這十二支令旗的工本費，需要自付，一支一萬，朋友大概是被愛沖昏了頭，毫不猶豫地一次付清。
但後來朋友還是失戀了。
我以為，朋友從這件事上面應該學到教訓，沒想到，朋友又重蹈覆轍。
最近，朋友出了一次小車禍，覺得可能運勢不佳，經人介紹，又認識一位師姐，當師姐看到朋友時，忍不住大驚！說朋友從頭到腳全身卡了很多陰，有肩膀靈、胸口有八卦靈、腋下靈、丹田靈、跨下靈、膝蓋靈……。師姐說：朋友因為冤親債主太多，排隊討債，最近這次車禍只是開始而已，需要趕緊補救。
朋友一聽，嚇得六神無主，趕緊下跪請師姐救命。
師姐還真慈悲，只象徵性地收了朋友三十六萬，我問朋友怎麼那麼有錢，一下子就弄到如此大筆的現金？朋友說：師姐憐憫他，讓他不足的部分用刷卡付費。「結果有效嗎？」朋友說：他也不知道。
後來，朋友遇到一位出家人，出家人告訴他：「其實只要改掉自己的惡習、多做善事，自然可以消災解厄；人的缺點變少了，人家自然會喜歡你，根本無須花錢……」
因為迷信，朋友的生活變得一團糟！女友、工作都沒了，還欠下一屁股債，所幸，朋友遇到有正知見的人，點醒了他，之後，朋友也打起精神，開始積極、努力找工作、找幸福，希望朋友未來可以漸入佳境。
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標題：騙子海盜船 迷信的朋友
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