小小說 永遠的餘數
莎莎
他永遠是孤獨的餘數。不管老師說幾個人一組，六個七個八個都好，同學們總是快快聚攏，和各自的朋友嘻笑打鬧，唯獨他被所有人遺忘。他早已習慣坐在教室靠窗最後一個位置。陰暗且憂鬱的那個位置，非常適合他。
他對自己說，這樣寂寞孤單的一年要結束了，分班之後他要重新開始，要更積極更努力，至少至少，想擁有一個朋友，一個就好。踏進教室時這樣的想望卻全部粉碎，同學們的眼光比他的心更陰暗，冷冽的眼角餘光在他身上不停掃視著，他的身體感覺到微微的疼痛。
為什麼沒有一個人願意對他友善？他縮在角落鬱悶地想。
放學後他特地到教務處去拿新班級的名條，口袋裡的手緊緊揣著那張小小的紙條。回到家立刻進房，來回端詳紙條上的人名。為什麼是他而不是他呢？如果是她，也許會願意和他交談幾句吧？他鬱鬱地想，但一切卻不是他能掌握。他憤憤地用筆塗掉他不喜歡的同學，再在空白處寫上他喜歡的同學姓名，連導師和任課老師他都重新挑選。抓著這一張全新的名條，他疲累地沉沉睡去。
隔日到校時他嚇了一大跳，原本的同學全部消失，坐在座位上的全是他昨晚寫上的那些人，他想要當他們朋友的那些人，連坐在講臺上的導師，也是他細細挑選的那一位，全校最熱情有衝勁的年輕老師。喜悅立刻浮上心頭，他不想追究事情怎麼會變成如此，他只想好好享受自己精心規畫安排的這一年，他相信，一切都會截然不同，他的命運一定可以就此翻轉。
他不想再當餘數了，他用力捏緊拳頭，感覺到指甲深深戳入肉體的，細微卻巨大的力量，卻不再疼痛。
他帶著笑容愉快地走向他熟悉的座位。
座位上卻趴著一個人。
這人是誰，為什麼隨便坐在他的位置上？他額頭不受控制地冒出大片冷汗，遲疑地伸出手來拍拍那個人的肩。不管是誰，叫他起來再請他走就好了吧。
輕輕拍了幾下後，那人終於心不甘情不願似地抬起頭來。和他四目相交時，他被雷擊一般瞬間無法動彈。
那個人，那個人竟然有著一張和他一模一樣的臉。他不能呼吸不能思考，為什麼那個人不論五官或身形都與他如出一轍？
那人對他微微一笑，對鏡一般神態表情與他完全一致。
「我就是你，可是這裡沒有任何人需要你。」語畢，那人熟練攀談前座，隨即熱絡說笑起來，徹底漠視他，他又成為餘數了，在他一手安排的世界裡。那種附耳細語的親暱，他從來不曾遇過。
那人是他，又不是他。不像他失敗得一塌塗地。
他像隻負傷的野獸般怒吼，偌大的教室裡滿滿都是人，卻彷彿無人聽聞一般，他的話語像塵埃落地，輕飄飄地毫無重量與聲響，好像從來沒有出現過一樣。
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標題：小小說 永遠的餘數
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