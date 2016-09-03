2016-09-03

朵朵

「年少的時候，你若覺得自己不夠美，可以怪罪於母親沒有遺傳給你美麗的容貌。但若到成年以後，你還是覺得自己不夠美，那就只能責怪自己，在如此漫長的歲月裡，竟然沒有為自己的生命注入美麗的養份。」居里夫人如是說。

外在的美是限時開放的魔泉，會因為時間而改變；內在的美不受歲月催殘，這才是從心中散發出來的光。

親愛的，有一顆良善的心，做一個美麗的人吧。這是你對自己的責任，也是你的生命裡，如鈾一般重要的發現。