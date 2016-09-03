小繆思 擴增，實境
2016-09-03
if
他們說擴增實境，是虛擬世界以及現實世界的交錯，在現實世界的場景中，交疊上虛擬世界的產物，例如可愛的精靈怪獸會躲在你生活中的某處，讓玩家們能捕捉，蒐集，孵化，對戰。
他興致勃勃拿起手機，下載了傳說中的遊戲，開始了修煉的旅程。眼前熟悉的景物突然變得充滿神秘感，不知道什麼地方隱藏著驚喜，他深深著迷於這個新世界了。擴增實境，原來是擴增了他對這個世界的體驗，讓他在已存在的經驗之上，學會用另外一種眼光，另一種方式，看待並體驗這個世界，簡直像是看到了在同一個時空之下的異次元世界。
突然收到附近有精靈的通知，他興致勃勃搜尋手機畫面，然後向前奔出，但剎那間一陣刺眼強光，伴隨著緊急剎車的聲音──是虛擬世界的強光，滲到這個世界來了嗎？這次是格鬥系還是電系呢？
睜開眼睛，身體一陣輕飄飄，他看見自己正在往上漂浮，如一顆斷了線的氣球，正在和現實世界拉開距離，這一切是這麼的虛幻，分不清是虛擬，還是現實的世界。
然後他明白了，他在那一瞬之間，穿越了現實與虛擬世界之間的薄膜，闖入虛無的世界了──
而且每年農曆七月才能再回來一次。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校
- 長幼共餐食堂 和安國小午餐熱鬧
- 特斯拉財務陷困境 年底前擬增資
- 宜縣府接管爆衝突 「森林風呂」遭斷水電
- 退伍老兵重返金門峰 「雄峰演習」唱軍歌貫雲霄
- 5月住宅價格指數小跌
- 亞諾法中國新廠明年投產
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 大武崙砲台停車場改造 將飄咖啡香
- 黑人保母熟睡貌 竟和翔翔「母子臉」
- 宜蘭機關學校明年起 禁供傳統輓聯
- 高雄豪雨 85大樓人孔蓋上演「水舞」秀
- 迷姦伴唱妹 惡熟客:等好久
- 涉貪 長治鄉長夫婦交保 公所職員收押
- 《觀察筆記》大哉問
- 台灣不能破產 教師聯盟挺年金改革
- 80噸污泥 亂倒河川地被活逮
- 秋節烤蚵夯 帶殼牡蠣價看漲
- 星國茲卡疫情失控 大馬出現首起病例
- 批不當黨產條例違憲 國民黨聲請釋憲
- 大人過不去 別剝奪孩子的人生
- 搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練
- 自由廣場》誰出賣魔法阿媽？
- 全國首座外國人10秒通關啟用 日人卡關
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 世大運綁亞運 逼簽賣身契？ 立委批羽協私設刑堂
- 民宅廚房起火 險波及風神廟
- 《健康充電站》預防醫學講座
- 為期2個月 開放台電研究結束
- 美國禁售號稱具抗菌效果市售清潔產品
- 賴雅妍 戴動女人味
- YouBike大當機補償1小時 消基會︰誠意不夠
- 袁詠琳壞透了 奪愛耍陰招
- 日本古怪造型茶包引熱議 網友：這我不行...
- 劉思荻挑戰歌舞劇 大談三角戀
- 無毒農業 溫室放蜂箱助作物授粉
- 徐若瑄喜宴爆料 嗆聲內傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小繆思 擴增，實境
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分