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小繆思 擴增，實境

2016-09-03

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他們說擴增實境，是虛擬世界以及現實世界的交錯，在現實世界的場景中，交疊上虛擬世界的產物，例如可愛的精靈怪獸會躲在你生活中的某處，讓玩家們能捕捉，蒐集，孵化，對戰。

他興致勃勃拿起手機，下載了傳說中的遊戲，開始了修煉的旅程。眼前熟悉的景物突然變得充滿神秘感，不知道什麼地方隱藏著驚喜，他深深著迷於這個新世界了。擴增實境，原來是擴增了他對這個世界的體驗，讓他在已存在的經驗之上，學會用另外一種眼光，另一種方式，看待並體驗這個世界，簡直像是看到了在同一個時空之下的異次元世界。

突然收到附近有精靈的通知，他興致勃勃搜尋手機畫面，然後向前奔出，但剎那間一陣刺眼強光，伴隨著緊急剎車的聲音──是虛擬世界的強光，滲到這個世界來了嗎？這次是格鬥系還是電系呢？

睜開眼睛，身體一陣輕飄飄，他看見自己正在往上漂浮，如一顆斷了線的氣球，正在和現實世界拉開距離，這一切是這麼的虛幻，分不清是虛擬，還是現實的世界。

然後他明白了，他在那一瞬之間，穿越了現實與虛擬世界之間的薄膜，闖入虛無的世界了──

而且每年農曆七月才能再回來一次。

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標題：小繆思 擴增，實境


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