人生護理站 以冰箱為家的女孩
2016-09-02
謝佳真
那個冬季我依舊穿著白衣，在精神科病房游牧，照料著一位以冰箱為家的女孩。
她告訴我冰箱是她的家，企鵝是她的寵物，她拿出她的畫作，細數著她三十多隻的企鵝寵物，幫每隻企鵝都取了一個可愛名字。她的天真浪漫令我霎時間不知該如何接續她的話語。
每次女孩的母親來病房探望她，都停留不長、匆匆離去，彷彿在趕時間似的。母親的話不多，臉上卻總是掛著愁容，幾個月來只知道她另有重病卡，是名洗腎患者。
而後女孩的病況終於在藥物的控制下漸趨穩定，準備出院的那天，母親來病房接女兒，那時的她看起來又更加蒼老，她緩緩地告訴我，年輕時因未婚懷孕成了單親媽媽，獨自撫養一雙兒女，為了家計兼了三份工作，因身體不堪負荷，每日都飲用提神飲料和吃藥來維持體力，不久後腎臟竟出了問題，而在此時，女兒竟又被確診罹患思覺失調症，那日她在我的面前潸然淚下，說：「護理師啊，我身體這麼不好，如果我不幸去世了，誰來照顧我的女兒啊？」
聽了這番話，我忽感人生的無奈與無常，也想起當年護師傳光典禮上的誓詞和想成為護理師幫助患者的那份初衷，此時我卻覺得即使有了醫療專業，面對疾病，任何人都是渺小卑微的。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 小花蔓澤蘭醋液 可防小黑蚊
- 《問題肌膚Q&A》保濕篇
- 安置災民 三公所與商旅業者簽約
- 披粉紅浴巾騎贓車 拍個正著賊認栽
- 忍廢氣50年 「公兒用地」又來停車場
- 等了10年 橋頭院檢同步開張
- 部彰醫減重班 醫師Line上盯甩肉
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 樂陞董公開信反諷 趙天麟︰像嫌犯自白書
- 民宅廚房起火 險波及風神廟
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 八里又見紅火蟻 農家被咬全身疤
- 張清芳兩頭燒 談老公病況淚崩
- 兄弟4響砲 衝破480轟中職紀錄
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 社會教材被指有誤 教局將發補充資料
- 證券行情表、證券表格
- 勝利藏在細節裡 犀沒浪費猿3誤
- 我踢平73分鐘 日男足甩尾摘勝
- 《健康充電站》預防醫學講座
- 立院新會期報到 黃偉哲搶第一
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 胃是空的！26歲重殘女 遭母遺棄餓死
- 觀望美就業報告 歐股表現疲弱
- 翔絮芭蕾舞團 讓法國看見台灣
- 低脂奶致攝護腺癌？ 學界：沒這回事
- 何潤東大婚被拱做人 鵰嫂燦笑自爆很滿意
- 張富詐騙求和解 盼月還4萬解套
- 藍綠議員同批：柯被敲竹槓 倒楣是市民
- 冰河融解可劈開板塊 改寫地科史
- 九三軍人節熱身 國軍秀軍武、玩快閃
- 秋節疏運 國道夜間免收費
- 完娛轉戰新媒體 納豆義氣相挺
- 搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練
- 《觀察筆記》大哉問
- 張兆順救火 接兆豐金董座
- 最強霸王客？ 五星「套房」免費住半年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人生護理站 以冰箱為家的女孩
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分