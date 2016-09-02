2016-09-02

江東顏

她喜歡聽鬼故事。每次試膽大會，只要輪到她講鬼故事，總能為這場聚會畫下完美句點。

她講的故事，其實並不新鮮也不罕見。或者說，只是一個簡單的數學問題，但是提早想到答案的人，無一例外的都跑走了。只有呆呆地留在現場，搞不清楚狀況的人，才能聽到故事的結局。

她露出獰笑，對留到最後的那個人說：「只有五個人，卻有六個鬼故事，猜猜看，接下來會發生什麼？」