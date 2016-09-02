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微散文 正常了

2016-09-02

雨諄

我已經變得不起眼而平凡了。

我的翅膀不再顫動，我的鱗片失去光輝，我的瞳孔裡已經沒有湖面。

我骰不出幸運數字，我擲不出好的硬幣。

我走入了人群。

我開始老了，或者正在老。

我正失去一些，我所不知道的。

「你已經越來越正常了。」

「我知道，我知道。」

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標題：微散文 正常了


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