〈生活停看聽〉麵包機跟風 先確認心意

2016-08-31

文／吳明珠

某個假日清晨依照往例打球去，中場休息時，球友無意間聊起使用「麵包機」的話題。

曾君說：「千萬不要買，因為通常一開始興致勃勃每天嘗試，過陣子吃膩了就束之高閣。」彭君說：「我覺得很方便，而且自己做的麵包健康又無負擔。」謝君說：「我家都是我老婆做的，我和孩子只要負責吃。一個熱騰騰、剛出爐的麵包不到10分鐘就只剩下碎屑了，沒有吃膩的問題。」

見我仍然猶豫不決，謝君說明天請夫人做一個讓我品嘗看看，彭君則說願意把家裡的製麵包機借給我試用幾天，若真的有興趣再購買。因為一台稍具水準的機器要價七、八千元，若不幸淪落窩在角落蒙上一層灰，那就太可惜了。看到球友如此熱情，我也不禁心動了。

隔天傍晚，謝君捧著剛出爐仍有餘溫的土司麵包來到家裡，盛情讓人感動。沒想到這麵包實在太香，謝君前腳一走，我們立刻就啃掉一大半，另一半晚餐後也當作甜點吃了。於是，拿出彭君借我的製麵包機，照著使用說明書如法炮製一番，有點緊張，也有點興奮。隔天晨光微亮，門縫傳來濃濃的麥香，「嗶嗶嗶」聲響提醒我麵包完成了。三步併兩步衝到廚房，打開機器一看，「哇」好香好美的土司麵包，簡直就是大師級的水準啊！

試吃也試做過，確定自己是真心喜歡玩麵粉。趁著知名家電促銷特賣會，買了一台最新機型，功能強大，能做的麵包種類更多。每天晚餐後就是我的玩麵粉時間，葡萄乾土司、蔓越莓土司、湯種麵包、布里歐土司……一試再試，樂此不疲。