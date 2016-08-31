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〈情字這條路〉委屈不能求全 溝通方為上策

2016-08-31

文／心扉

女人總容易把「容忍」當作是愛的表現，覺得自己受苦、受委屈，就是為了證明「我愛你」三個字。因為只想著要忍受，女人因此忽略了溝通的重要，甚至有的女人為認為溝通只會換來爭吵與埋怨，而不願去溝通，不敢說出自己內心的想法，反而讓男人把女人的忍受當成接受與同意，也就是因為這樣理解上的差別，造成了日後的怨懟。

女人盼望男人有一天能明瞭、能感謝自己的忍讓與付出，而男人則認為對方是同意的、接受的，所以一直順著自己的心意率性而為，直到女人忍到極點、再也忍受不了的那一天，情緒大暴走。男人說：「我只是照著以往的模式去做，怎麼就不對了？怎麼就換來對方的大發雷霆？」因此而覺得女人態度反覆而摸不著頭緒。

說來，這都是平日不溝通、不說心裡話的結果。女人應該擺脫苦情的傳統形象，積極地去跟對方溝通，只有當自己能發自內心真正去接受，才能夠解決彼此相處磨合上的差異，而不是傻傻等著對方會自己發現妳的忍讓和委屈而多愛妳一些。畢竟他不是妳肚子裡的蛔蟲，有些話不說出口，有些意見不表達出來，等到分手那天，他還是不知道妳在氣甚麼呀！

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  • （圖／達志影像）

    （圖／達志影像）

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