〈愛の相親事件簿〉不倫戀 相愛容易分手難

2016-08-31

文／LAKIKI

LAKIKI的女性朋友中，約莫九成的女性朋友都已經結婚了，剩下一成的單身女郎，大多有些共通的特質，要不就是因為客觀條件過於優秀，導致男人不敢追求，不然就是這些女強人們看不上比自己能力低的男人，或者曾經有過一段刻骨銘心的感情，但最後因故無法有個美好的結局，還有一種，就是從小到大都與男人無緣的愛情絕緣體。

好友A小姐的狀況是綜合以上前三個因素，身材高身兆、保養得宜的她，是外商公司的高階經理人，過去曾有過論及婚嫁的戀愛但最後無疾而終，這幾年雖有不少男人追求，但總因為客觀條件相差過大以至於無法進入下一個階段。

前幾天，A小姐約LAKIKI喝茶。

A小姐：「我去相親了，對方實在不吸引我，不過客觀條件還算相配，我打算跟對方交往看看。」

LAKIKI：「妳看起來很不開心，既然那麼勉強，何必一定要交往？」

A小姐低下頭：「因為想藉此結束另一段感情。」

LAKIKI睜大眼睛：「這甚麼跟甚麼啊？我不懂！」

A小姐：「我跟公司同事正在交往，他比我小很多，而且已經結婚了。」

LAKIKI：「蛤，我怎麼都沒聽妳提過？」

A小姐頭低得更低了：「這種不倫關係，我自己都覺得是罪惡了，怎麼還好意思告訴朋友？」

LAKIKI：「既然如此，妳又怎麼會讓這段關係開始呢？」

A小姐搖搖頭：「一切都是意外，有段時間我壓力很大，心情很糟，他則是家庭婚姻有問題，所以在一次酒醉後就發生了不該發生的關係。」

LAKIKI：「那之後妳可以踩剎車的，為甚麼沒有呢？」

A小姐：「我也想啊，但我們每次互動，彼此都覺得身心靈愈來愈契合，我甚至懷疑我再也找不到如此了解我的男人。」

LAKIKI：「如果像妳說的這麼契合，且對方家庭關係早已不睦，他為甚麼不趕快處理好，然後跟妳在一起。」

A小姐看了LAKIKI一眼：「妳說得很有道哩，他的確不夠勇敢，雖然他有跟太太提過離婚，但他太太不肯，加上還有孩子，讓狀況變得更複雜。」

LAKIKI：「先撇開世俗的道德觀不說，主觀來看，這也是沒有未來的關係。」

A小姐：「所以我才想跟相親的對象交往看看，一來我可以轉移焦點，二來可以讓他死心。我們談分手談了很多次了，但最後總是分不了。」

LAKIKI：「這種做法有點自私，我覺得相親的對象有點可憐。」

A小姐突然握緊LAKIKI的手：「那麼妳告訴我，我該怎麼辦？我要如何處理這段感情？」

坦白說，我無法回答A小姐這個問題，因為如果是我，我不會讓這段感情開始。一開始就註定是悲劇，我們何苦要讓自己身陷這種進退兩難的處境中？於情，我可以理解A小姐；於理，我完全不贊同介入別人的婚姻中，即使一開始問題是出在當事人的婚姻而不是自己。在我看來，大多的不倫戀，十之八九都沒好結果，要處理時還是需要靠理性，人的理性如果不在這時候展現，那是要等到何時才要拿出來用呢？