〈幸福補習班〉太自戀 活該你單身

2016-08-31

文╱亞美將

不知道從幾年前開始，常聽到很多人說愈來愈難找到伴侶，說條件好的對象都早早就被訂走了，抱怨著現在要找好對象很難。另一派朋友笑著回應：「一定是你太挑，才會找不到對象啦！」而那些單身的朋友聽到這句話，總是會發火。

自願單身 不是挑而是太自戀

一開始我也跟那些單身的朋友有一樣的想法：怎麼能說單身的人都是因為太挑才找不到對象呢？如果眼前的對象真的不夠優秀，又何必要委屈自己去成就一段感情呢？可是當我有一天知道了我某個男性朋友不願找固定女友的原因後，我才發現，其實現在很多單身的人之所以會維持單身，根本不是「太挑」，而是「太自戀」。

先來說說我那位男性朋友吧，他各方面條件都不錯，身邊的哥兒們一個個成家立業組織家庭，小孩也生了不少，朋友圈裡就剩他和其他兩、三個單身王老五。我問了某個朋友：「為甚麼這麼長時間以來，他都不找對象結婚呢？他該不會是喜歡男生吧？」朋友說：「拜託，他很色好不好，他喜歡女生啦！」

後來我了解到他根本不缺女人，他愛好健身，把身體練得相當精壯，加上臉蛋也維持得不錯，整體打扮下來，簡直就是一個可以在演藝圈出道的人了，所以經常有很多女人主動跟他示好，但他都沒有想要定下來的心，出來和朋友聚會時，常被問：「你都老大不小了，何時要結婚啊？」他總是自戀地回答：「以我現在的狀態，根本不缺女人啊！很多女人都會主動接近我，但我現在還不想定下來！」

愛自己無限上綱 完美得誰都配不上

以前我們或許真的會覺得這樣的自己應該配怎樣的對象，當遇到的對象沒有達到我們心裡的最低標準，那麼「寧缺勿濫」也是說得過去，可是時間久了，我們開始在嘴邊掛上「愛自己」的口號，任何事情完全以自己為出發點，把自己放第一位，認為這樣才是愛自己。

我們把自己放在生活的第一位，無論是外在或內在，都保持著很好的狀態，期望將來遇到那個「對的人」時，可以把自己最完美的狀態呈現出來，但一直都沒遇到的時間裡，我們仍然不斷地把自己推向更完美的位置，日子久了之後，任何事情的中心就變成只有自己，於是我們不再去思考別人為甚麼不來愛我，而是認為別人配不上現在的我。

拋開自戀情結 放寬標準掌握幸福

我曾經相信，把自己維持在最好的狀態一定就能遇到那個對的人，可是現在卻覺得那都是對自己的信心喊話罷了！想想看，我們終究還是要面對現實，如果不能降低一點自己的超高標準，怎麼可能遇到「對象」來讓自己挑選呢？畢竟我們也明白，不是每個人都是完美無缺的，會犯錯的才是凡人，就像我們自己也會不小心犯錯一樣。

到底談戀愛該不該挑剔一點？我還要繼續這樣愛自己嗎？這當然還是要啊！可是不要把條件設得太嚴苛，也別過度迷戀自己，當一個人太自戀時，就看不到別人正在對他付出真心真意，只會覺得別人接近他都是因為迷戀他身上的甚麼，而不是真正喜歡自己，所以對於接近自己的人都會抱著一種質疑的心去看待。

找個好伴侶相陪 也是愛自己呀

降低標準找對象並不是叫你不要太挑剔或者不愛自己，凡事都要多少斟酌一下，愛自己並不是不好，但是過度愛自己變成自戀就不好。我常跟身邊的人提倡要找時間多多愛自己，而替自己找個伴也是一種愛自己的表現呀！

有些想談戀愛卻一直都沒有對象可談的人，也許因為以前受過感情創傷，變得不想先去愛別人，只想別人來愛自己，但別忘了，再逞強的心也需要偶爾放軟身段，好讓人能夠靠近你身邊來愛你。至於那些自戀過頭，一心只想別人來愛自己的人，就……祝福你早日找到有緣人囉！