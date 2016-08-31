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【愛讀書】 《書房的鑰匙》

2016-08-31

喜多川泰著，黃毓婷譯，時報出版

閱讀人口銳減的年代、電子書衝擊紙本書的年代、文字信仰受到動搖的年代，種種挑戰導致閱讀一事有了大幅度的變異，現代人更因網路科技發達、影音娛樂等新產業衝擊下，休閒的選擇增多，「不讀書照樣能過完餘生」的想法日益茁長，日本作家喜多川泰（Kitagawa Yasushi，1970-）預見「不讀書」的隱憂，以小說呈顯對於「閱讀」的看法。故事場景設定於近未來，科技更加發展，紙張載體退居後位，此際，排斥閱讀、總被失敗與不安圍困的主角前田浩平，在父親過世後收到其留下的遺書與書冊，循線追尋未竟之謎，因而遇見藉閱讀發展不同人生的人們，讓原本排斥閱讀的想法產生鬆動，甚至重新拾起讓人生前進的力量。作者巧妙運用文學敘述包裝鼓勵閱讀的類勵志書系，書中書形式提倡紙本書之美好，且不流於教條與箴言的空泛論述。文字或許無法即時帶來改變，亦非僅只透過少量閱讀便能立見成效，然而「語言是轉動思考的工具」，只要經過長時間打磨，有朝一日或能與面對生活難堪與不安的力量相逢。（兩角蔬廚）

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  • 《書房的鑰匙》

    《書房的鑰匙》

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標題：【愛讀書】 《書房的鑰匙》


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2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
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