【洛杉磯傳真】 王丹／校園抗議是進步的標誌

2016-08-31

◎王丹

最近美國爆發了一起引起社會關注的校園學生抗議的事件。

事情發生在奧斯汀的德克薩斯大學。起因是共和黨占據優勢的德州議會，最近通過了一項新的法令，該法令結束了過去禁止槍枝進入校園的規定，現在，在校園內持槍變成合法行為了。對此表示不滿的學生認為，這項法令非常可笑，因為制定法令的目的，據說旨在通過讓學生可以在校園內持有槍枝以自我保護，但這其實根本起不到保護的作用，相反，只能使得槍枝暴力行為更加容易發生，而學生的安全更加得不到保護。為了表達對這項法律的可笑性的嘲諷，抗議學生們沒有採用傳統的遊行、靜坐等方式，他們發揮的創意是：在校園內大量散發性愛玩具！因為德州還有一項法律規定，公開攜帶性愛玩具進入校園是違法的。學生們是要用違反一項法律的方式抗議另一項法律的實施。於是德州大學的學院裡出現了這樣的現象：很多學生的書包上都掛著一個性愛玩具。

值得讚許的是，儘管德州法律禁止公開攜帶性愛玩具進入校園，但是面對學生們公然在校園內散發性愛玩具的做法，在場維持秩序的警察並未採取強制取締的行動，警方的理由是：他們是使用性愛玩具表達政治觀點，因此這樣的抗議方式雖然違反德州的法律，但是應被視為言論自由，受到聯邦憲法的保護。

在號稱是民主社會的台灣，很多大學的校方，以及社會主流輿論，對於校園內外的學生抗議活動和學生運動是持反對立場的。因此才有大學校長因為自校學生譴責教育部長而代替他公開向社會道歉這樣的事情。大部分的家長也都認同這樣的觀點，好像學生的職責就是好好念好自己的書，不應當關心公共事務。我可以想像，要是在台灣的大學校園裡出現學生社團公開採取違法行為表達抗議的事情，一定會有不少衛道人士跳出來指責學生。

這樣的校方和家長們，應當讀讀美國Lewis & Clark大學校長Barry Glassner和西北大學校長Morton Schapiro聯名在8月25日《洛杉磯時報》上發表的文章，該文的題目開宗明義地表達了這兩位校長的治校理念：〈校園抗議是進步的標誌〉。文中指出，今天美國的大學，已經是美國社會中最具有多元性的社區和機構，學生們在至少四年的校園生活中學習不分貧富，種族和性別的差異而共同生活，他們畢業之後將要融入社會，並把他們的校園生活經驗帶入社會，因此，校園內的活躍氣氛和學生們對於正義的執著追求，是一個社會進步的表徵，對社會是有正面意義的。兩位作者表示，做為大學校長，他們當然希望校方與學生之間能夠和諧相處，雙方相安無事，他們當然也不希望自己的辦公室被學生占領，但是他們同時也體認到，這一代學生面對的是一個政治、經濟和社會發展都出現亂象的時代。在他們看來，這個時代未來將要出現的問題，需要現在這一代大學生去面對和解決，雖然現在他們還在象牙塔中，但是早一點開始學習如何爭取一個更加公義的社會，是學校應當予以鼓勵和引導的，那些為了正確的事情而去發起抗議的學生是應當受到尊敬的。

我不知道台灣的大學校長們看到美國的這兩位大學校長的立場表態，會有什麼反響。在我看來，這兩位校長代表的，才是真正的教育家的遠見：他們在乎的不是自己的學校內的安寧，而是自己培養出來的學生具備不具備改造和挽救社會的能力。●