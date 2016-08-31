〈旅遊的滋味〉迪南流洩薩克斯風樂音

2016-08-31

今天的品嘗者／陳得勝

比利時迪南小鎮是薩克斯風發明者Adolphe Sax的故鄉，城內戴高樂橋上兩邊豎立兩排彩繪鮮艷的薩克斯風塑像，每一支薩克斯風各代表一個比利時邦交國。漫步橋上，整座橋似乎瀰漫著慵懶、浪漫的薩克斯風旋律，華麗地擁抱著你，不是演奏家也想吹奏；不是詩人也想作詩、不是舞者也想飛舞。

橋頭即有聖母院守護，到處都有聖母院，此處卻以擁有大片彩繪絢麗的玫瑰窗享譽歐洲。默茲河（Meuse River）潺潺流過橋下環繞著迪南，因此乘船遊迪南不失為明智之舉，從默茲河仰望矗立山頭的城堡尤其美得如夢似幻，可搭纜車上去，整個城鎮美景盡收眼底。

我們品嘗薩克斯風造型的蜂蜜硬餅在橋上施施而行，懷想這位小時候命運多舛的Adolphe Sax──差點溺斃默茲河、從樓梯摔下來、誤飲知名樂器製造師父親使用的清漆。但上帝為了讓世上有美妙的薩克斯風音樂，都讓他倖存下來。

當地的Adolphe Sax博物館免費參觀，門口有Adolphe坐在座椅的雕像歡迎你，館內展示其生平事蹟及各種類型的薩克斯風樂器，路上也到處都有薩克斯風裝置藝術及崇仰他的紀念碑，整個迪南小鎮都以他為傲！