《徵文啟事》避免職場「火山爆發」
2016-08-31
爆摔電話、怒言相向、大聲咆哮，人在盛怒之下往往控制不住情緒，很容易「火山爆發」，為避免「職場失控」你有什麼經驗或祕訣呢？歡迎來稿與我們分享，文長限500字以內，請附上真實姓名或筆名，與連絡方式，本版保留刪修之權，截稿至8月31日。來稿請寄：career@libertytimes.com.tw
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