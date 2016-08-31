〈徵文大家談〉那一年，我渾身菜味
剛入工作修羅場的新鮮人，難免會因為緊張與不熟悉出大大小小的包，犯錯當下真是讓人想挖個地洞躲進去，但重要是，記取這次教訓，下次不要再犯囉！
太過求表現 簽名檔露餡
文／王景新
甫退伍，進入某報處理投訴新聞。面試我的直屬主管一開始就表明，對外的見報新聞，我們一概掛名投訴組；因為我們的名字必須保密、低調，未來才能以「臥底」方式調查被投訴人。同時，對投訴人，我們一概自稱某先生、某小姐，不輕易報上名。
由於自己私下有寫作習慣，於是經營個人部落格。某天，心血來潮在與投訴人的往來email中，我加入了一則簽名檔：完整署名，外加自我簡介與個人部落格網址。由於我們處理的每個案子最後都必須要轉寄給直屬主管存檔，才算結案，就這樣，我把有我簽名檔與投訴人往來的e-mail轉給了主管，不一會兒，馬上接到主管暴跳如雷的指責電話。
「是誰教你這樣做的，公布身分是犯了投訴組大忌，你還想不想待在這裡？！」一時之間，我被罵得啞口無言。沒想到一則簡短的簽名檔，會換來五雷轟頂般的教訓。
在同事的安慰之下，我冷靜思考。的確，是我自己粗心、白目，忘了主管的耳提面命，公私不分，自作主張在公司對外信件加入個人簽名檔。主管的暴怒，儘管當下我覺得難堪，但，其實也是為我好。
後來，我加倍專注調查每個案件，不再誤踩紅線與地雷；到職才半年，主管就簽核上呈，讓我這「待罪」新人獲得加薪的機會。
而今回想，當時我只是亟欲表現的菜鳥，鋒芒外露，忘了「謙受益，滿招損」的古訓。也謝謝那位主管曾經的指導，讓我知道自己更適合飛在另一片天空。
旅遊行程沒細察 公司慘賠上萬元
文／Jing
擔任旅遊業業務的日子如同搭乘雲霄飛車，狂暴與狂喜，只有一線之隔。
為了接案子，我幾近瘋狂狀態，每日抱案件管理表睡覺，思慕還沒簽約的客戶，夢裡除了業績還是業績。
那天我正煩惱自己當月業績不夠看，居然就有客戶吃回頭草，且是曾經嫌我們報價貴的客戶請我去簽約、收訂金，狂喜之前我檢查了行程內容，也跟公司高層確認報價和行程無異動，才興高采烈去簽約。這整團的案子讓我容光煥發，出風頭的爽快壓過心中升起的不安。
事情爆發在客戶出國前夕，客戶突然告知他們這團不進藥妝店，合約行程裡也沒含藥妝店，我傻了，公司裡沒有人注意到這點，合約真的沒有寫。
日本旅遊團都會安排藥妝店，因為真的很實用，而且沒購買壓力，報價內含藥妝店已被視為理所當然。
我們理性道理與感性言語併用，請客戶說服其他人進藥妝店，她只敷衍答應。藥妝店免費提供遊覽車，我們提供客戶進店，失約那方必須賠償費用，我們公司因此賠償上萬塊，跌好大一跤。
高層全額扛下損失費，但我的案子開始得不到高層報價回覆，我像被冷凍到最深處。
唯一能做的，就是努力開發新案件，鍥而不捨地寄訊息給高層。
直到旅遊淡季，高層需要更多業績，才把我解凍，我們更加注意細節，也找到彼此適合的互動模式。
誤用部門獎金 想到仍覺羞赧
文／笠人
在職涯剛開始的歲月，如果被恩待、寬厚的包容過，那每每回憶都會是有溫度、和煦的存在；回味起來，嘴角上揚，彷彿品茗上好的醇茶，茶湯流到咽喉回甘的那股美味。
我的第一份工作是大企業裡新成立的家電部門，因為剛開始運作所以和同事彼此之間就建立了革命情感；但是我們局處先天不良（當初老闆為利益，換來了一批爛家電而成立的單位），但我的直屬長官是一位正直、勇於任事的人，一直想突破現狀做出好的業績。有一回在大家努力拚搏之下終於創造出不錯的績效；之後不久，某日下班前，長官慎重其事的邀集部門同仁開會，當場宣布隔月將有一筆獎金「大約5,000元」。他決定先匯到我的戶頭，到時再做部門基金，剛出社會的我搞不清楚狀況，常常重要的訊息，會當作馬耳東風，他說完了我就真的忘了，他說的那段話，好像風從我耳邊吹過，什麼也不留！
隔月我的帳戶果真多了5,000元，我以為是老闆龍心大悅，多發獎金給大家，不明究理，就請諸多好友吃吃喝喝；直到上司找上我，我才發現大事不妙！但他真是一位寬厚仁慈的主管，了解狀況後，一句話也沒說，只有點點頭就離去，事後也沒有任何懲處……。
這事發生已若干年，現今回想起仍有些羞赧與感念交雜，小女孩進入都市叢林，沒有遇見大野狼，反倒被主管這樣寬宏、溫厚的對待，以致我工作生涯一路走來，頻頻回首的是被恩待、寬容的部分。
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